Heute steht das elfte Rennen der Formel-1-Saison 2022 an. Die Fahrer kämpfen auf dem Red Bull Ring in Spielberg beim GP in Österreich um den Sieg. Alle Informationen zum Rennen und wo Ihr es heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem Sprintrennen am gestrigen Tag steht heute auf dem Red Bull Ring beim GP in Österreich das Hauptrennen auf dem Plan. Die vergangenen zehn Saisonrennen dominierten Red Bull und Ferrari, alle bisherigen Siege gehen auf das Konto der beiden Teams. Wer gewinnt heute das Rennen in Spielberg?

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Rennen beim GP in Österreich findet am heutigen Sonntag, den 10. Juli, statt. Die Startampeln schalten sich heute um 15.00 Uhr auf dem Red Bull Ring in Spielberg auf Grün. Aufgrund der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Terminänderungen wurden in der vergangenen Formel-1-Saison gleich zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg ausgetragen. Ein Mann dominierte an den beiden Rennwochenende in der Steiermark das Geschehen: Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Und auch in dieser Saison läuft es für den amtierenden Weltmeister sehr gut. Sechs der zehn vergangenen Rennen in dieser Saison konnte der Niederländer für sich entscheiden. In der Fahrer-WM führt Verstappen damit aktuell vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Leclerc zeigte sich zu Beginn der Saison äußerst dominant, der Monegasse gewann zwei der ersten drei Saisonrennen. Seit dem GP von Australien wartet Leclerc jedoch auf einen weiteren Sieg - in der Fahrer-WM zog Verstappen deutlich an ihm vorbei. Und auch Leclercs Teamkollege Sainz ist in der Fahrerwertung nicht mehr weit entfernt nach seinem Sieg beim vergangenen Rennen in Silverstone.

© getty Lewis Hamilton kämpfte in der vergangenen Woche in Silverstone um den Sieg. Wie schlägt sich der Mercedes-Pilot heute in Spielberg?

Ein Wörtchen um den Sieg kann heute durchaus auch das Mercedes-Team rund um Lewis Hamilton mitreden. Durch ein umfangreiches Update in der vergangenen Woche in Silverstone zeigte sich der Mercedes-Bolide deutlich konkurrenzfähiger, zeitweise war Hamilton der schnellste Mann auf der Strecke und schrammte als Dritter nur knapp einem Sieg vor heimischer Kulisse vorbei. Ein spannendes Rennen in Spielberg ist heute zu erwarten.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rennen: GP in Österreich

GP in Österreich Runde: 11. Saisonrennen

11. Saisonrennen Datum: 10. Juli

10. Juli Rennstart: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Strecke: Red Bull Ring

Red Bull Ring Streckenlänge: 4,318 Kilometer

4,318 Kilometer Runden: 71

71 Übertragung im TV: Sky, ORF, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky, ORF, Servus TV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Österreich heute live im TV und Livestream

Am heutigen Tag sind gleich mehrere TV-Sender für die Übertragung des Rennens beim GP in Österreich zuständig. Im Pay-TV seht Ihr das Rennen auf Sky, in Österreich zeigen Servus TV und der ORF das Spektakel im Free-TV.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Österreich heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky beginnt seine Vorberichte zum Rennen am heutigen Tag um 13.30 Uhr. Live und in voller Länge seht Ihr den GP von Österreich, den Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentieren, auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD.

Servus TV beginnt seine Übertragung des Rennens heute um 12.30 Uhr, der ORF ist ab 14.25 Uhr auf Sendung. Die beiden Übertragungen könnt Ihr in Österreich im Free-TV live und in voller Länge verfolgen. Wie Ihr die Übertragungen der beiden Sender auch in Deutschland verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Österreich heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Das Angebot von WOW könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender kostenpflichtig erwerben und so den GP von Österreich heute im Livestream verfolgen. Als Sky-Kunden könnt Ihr zudem mit der Sky Go-App Euer komplettes Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen.

Der ORF und Servus TV bieten ebenfalls Livestreams an, die Ihr in den Mediatheken der beiden Sender findet.

Mit F1TV könnt Ihr ebenfalls heute das Rennen beim GP in Österreich im Livestream erleben. Den Livestream der Formel 1 könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden in Österreich sehen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Position Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Carlos Sainz jr. Ferrari 4 George Russell Mercedes AMG 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Esteban Ocon Alpine 7 Kevin Magnussen Haas 8 Lewis Hamilton Mercedes AMG 9 Mick Schumacher Haas 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Lance Stroll Aston Martin 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Pierre Gasly AlphaTauri 16 Alexander Albon Williams 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 Nicholas Latifi Williams 19 Sebastian Vettel Aston Martin 20 Fernando Alonso Alpine

