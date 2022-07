Der Grand Prix in Frankreich wird heute mit dem Qualifying fortgesetzt. In Bezug auf die Übertragung ist RTL heute nicht im Einsatz. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Frankreich. Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet findet der zwölfte Grand Prix der Saison 2022 statt. Auf die beiden Freien Trainings am Freitag folgt am heutigen Samstag, den 23. Juli, wie es meistens der Fall ist, das 3. Freie Training und das Qualifying, mit dem für das morgige Rennen (15 Uhr) die Startaufstellung ermittelt wird.

Formel 1: GP in Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Frankreich heute nicht live im TV und Livestream

Natürlich wird es zum heutigen Qualifying eine Übertragung geben, RTL wird sich jedoch nicht darum kümmern. Das hat gleich mehrere Gründe: Zum einen ist in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky der Inhaber der Exklusivrechte, weswegen RTL nur vier Rennen zeigen darf. Der Große Preis in Frankreich zählt nicht zu diesen vier Rennen. Zum anderen überträgt der Privatsender sowieso nur die Rennen, nicht jedoch die restlichen Sessions des Wochenendes, also Freien Trainings und Qualifyings.

© getty Max Verstappen und Charles Leclerc sind aktuell das Maß aller Dinge in der Formel 1.

Wer das Qualifying in Le Castellet heute also schauen möchte, kommt nicht um Sky herum. Zwei Sender stehen Euch dabei zur Auswahl, auf denen Ihr den Kampf um die Pole Position verfolgen könnt: Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event (HD). Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr um 15.30 Uhr einschalten, unmittelbar danach hört Ihr dann auch schon die Stimmen von Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, die Euch durch das Geschehen führen.

Dieselben Sender werden Euch übrigens auch im Livestream von Sky angeboten. Wer diesen freischalten möchte, kann dies entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW machen.

Wer zudem ein Abo für F1TV hat, kann beim Qualifying heute ebenfalls live mit dabei sein. Die, die kein Abo haben und keine Bestandskunden sind, können den Streamingdienst auch nicht mehr abonnieren, weil Sky in Deutschland die Exklusivrechte besitzt.

Formel 1: Das Qualifying beim GP in Frankreich heute im Liveticker

Wer hingegen nichts für die Session in Frankreich bezahlen möchte und trotzdem live mit dabei sein will, kann dies ebenfalls machen. SPOX bietet zum Qualifying, aber auch zum 3. Freien Training heute und zum Rennen morgen jeweils einen Liveticker an.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

An der Spitze der WM-Fahrerwertung steht mit Max Verstappen ein bekanntes Gesicht. Der Niederländer holte in elf absolvierten Rennen mit seinem Red Bull 208 Punkte. Charles Leclerc liegt mit 170 Punkten auf Rang zwei, während Verstappens Teamkollege Sergio Perez als Dritter (151 Punkte) das aktuelle Podium komplettiert.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 208 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Perez Red Bull 151 4 Carlos Sainz Ferrari 133 5 George Russell Mercedes 128 6 Lewis Hamilton Mercedes 109 7 Lando Norris McLaren 64 8 Esteban Ocon Alpine 52 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 29

