Formel 1 - Spanien-GP: Doppelsieg Red Bull! Verstappen triumphiert bei Leclerc-Drama - Deutsche ohne Punkte

Die Siegessträhne von Max Verstappen hält an. Der Red-Bull-Pilot siegte beim Großen Preis von Spanien vor Teamkollege Sergio Perez und George Russell (Mercedes). Polesetter Charles Leclerc musste seinen Ferrari aufgrund von Motorenproblemen vorzeitig abstellen.

Die beiden deutschen Piloten Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) verpassten als Elfter und Zwölfter knapp die Punkteränge. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) kämpfte sich nach einem frühen Crash stark zurück und beendete das Rennen als Fünfter.

"Schwieriger Anfang, gutes Ende", fasste Verstappen sein Rennen zusammen: "Die Geschichte mit dem DRS hat gestört, aber am Ende haben wir es durchgezogen und mit unserer Strategie gewonnen."

Nach seinem 24. Formel-1-Erfolg, dem vierten im sechsten Rennen des Jahres, hat Red-Bull-Star Verstappen sechs Punkte Vorsprung auf Leclerc, dessen Heim-Grand-Prix in Monaco am kommenden Sonntag ansteht.

"Es kam wie aus dem Nichts", sagte Leclerc bei Sky: "Ich habe vorher überhaupt nichts gespürt. Ich glaube nicht, dass es ein Hitzeproblem war."

Spanien-GP: Die Analyse

Leclerc und Verstappen kamen am Start ähnlich gut vom Fleck. Kurzzeitig sah es sogar aus, als könnte der Niederländer den Ferrari attackieren, letztlich schmiss der Monegasse auf dem Weg zu Kurve eins jedoch die Tür innen zu und blieb vorne.

Dahinter machte vor allem Schumacher Boden gut. Der Haas-Pilot profitierte von einer Kollision zwischen Teamkollege Kevin Magnussen und Hamilton und schlüpfte von seinem zehnten Starplatz bis auf Position sechs nach vorne. Halten konnte der Deutsche den Platz jedoch nicht. Zu große Probleme schien der Haas mit den heißen Temperaturen Barcelonas zu haben.

An der Spitze konnte Verstappen dem Tempo Leclercs zunächst folgen. Zwar gelang kein direkter Angriff auf den Führenden, dennoch schaffte es der RB-Pilot, sich im Ein-Sekunden-DRS-Fenster zu bewegen - zumindest bis zur neunten Runde. Beim Anbremsen auf Kurve vier verlor Verstappen die Kontrolle über sein Heck und rutsche in den Kies. Dem Niederländer gelang es zwar darauf, wieder auf die Strecke zurückzukehren, jedoch fiel er hinter Russell und Teamkollege Perez auf Rang vier zurück.

An gleicher Stelle war nur Runden zuvor auch Carlos Sainz im zweiten Ferrari abgeflogen. Der Spanier konnte das Rennen ebenfalls fortsetzen, mit dem Kampf um die Podestplätze sollte er aber nicht mehr zu tun haben.

Während Verstappen nach seinem Malheur an Perez noch kampflos vorbeigewunken wurde, stellte sich der Überholvorgang gegen Russell als deutlich schwieriger heraus. Zu allem Überfluss behinderte eine Fehlfunktion des DRS-Systems das Vorankommen des Niederländers beträchtlich. "Wir können nicht mal das scheiß DRS zum Laufen bringen, unglaublich!", fluchte er im Funk. So kam der Red Bull immer wieder nahe an den Briten heran, einen Weg vorbei fand er zunächst aber nicht.

Zur Halbzeit brachte dann der Ausfall von Spitzenreiter Leclerc neuen Wind ins Rennen. Mit Motorenproblemen musste der Monegasse seinen Ferrari in Runde 28 abstellen und läutete einen packenden Kampf um den Sieg ein.

Da Verstappen auf der Strecke nicht an Russell vorbeikam, entschied sich Red Bull nach Leclercs Ausscheiden umgehend für einen Undercut auf Soft. In die Karten spielte dabei auch das schnelle Heranpreschen Perez', der im Gegensatz zu seinem Teamkollegen mit dem Mercedes-Piloten kurzen Prozess machte und nach 31 Runden die Führung übernahm.

Durch den Wechsel auf drei Boxenstopps wurde Russell schließlich der Vorteil der Track Position entrissen. Einem Verstappen auf frischen Softs hatte der Brite nichts entgegenzusetzen - er musste den Niederländer ziehen lassen.

Bei Red Bull entschied man sich im letzten Renndrittel sogar noch für eine Teamorder zu Gunsten Verstappens. Via Funk wurde Perez mitgeteilt, den Niederländer vorbeizulassen. Dieser befolgte die Anweisungen und ließ seinen Teamkollegen - wenn auch mit etwas Unmut - gewähren. Der Niederländer ließ sich den Sieg schließlich nicht mehr nehmen, Perez machte den RB-Doppelsieg perfekt. Russell wurde Dritter.

Die Top Ten komplettierten Sainz (4./Ferrari), Hamilton (5./Mercedes), Valtteri Bottas (6./Alfa Romeo), Esteban Ocon (7./Alpine), Lando Norris (8./McLaren), Fernando Alonso (9./Alpine) und Yuki Tsunoda (10./AlphaTauri).

Spanien-GP: Die Reifenstrategie

Abgesehen von Hamilton, der auf den Mediums losfuhr, wählten alle andern 19 Fahrer einen Start auf dem Soft-Reifen. Hamilton sollte es rückblickend wenig nutzen, schließlich ruinierte seine frühe Kollision jegliche Chance auf ein Eingreifen im Kampf um die Podestplätze.

Aus strategischer Sicht war dann vor allem das Duell zwischen den beiden Red Bulls und Russell interessant. Bei Perez plante man zunächst eine Einstopp-Strategie - wohl um Mercedes unter Druck zu setzen - entschied sich dann aber zu einem klassischen Zweistopper.

Verstappen hingegen coverte den ersten Stopp Russells und kam in der gleichen Runde zur Abfertigung, auch mit den frischen Reifen gelang jedoch kein Angriff. So switchte Red Bull den Niederländer auf einen kurzen Sprint auf den Soft-Reifen und damit eine Dreistopp-Strategie.

Vor allem gegen Ende stellte sich das als richtige Entscheidung heraus. Russell konnte dem Tempo Verstappens nicht mehr folgen und fiel hinter den Red Bull zurück.

Highlight des Rennens: Russell-Verstappen-Duell

Ein Duell zwischen einem Red Bull und einem Mercedes im Jahr 2022? Und dann noch auf Augenhöhe? Ja, das gibt es wirklich. Begünstigt durch die DRS-Probleme Verstappens schaffte es Russell, den Niederländer vergleichsweise lange in Schach zu halten.

So durften sich die Zuschauer an einigen engen Rad-an-Rad-Kämpfen erfreuen. Das Highlight dann sicher die 24. Runde, als Verstappen schon am Briten vorbei zu sein schien, ehe dieser in überragender Manier außen herum konterte und seinen Platz verteidigte.

Top des Rennens: Valtteri Bottas

Unscheinbar, aber unglaublich stark präsentierte sich der Finne auf dem Circuit de Catalunya. Im Schatten der großen drei Teams fuhr Bottas souverän seinen Stiefel herunter und distanzierte die Alfa-Konkurrenz um Alpine, McLaren, Haas und AlphaTauri deutlich. Ebenfalls stark: Ein äußerst loyaler Sergio Perez und Fighter Lewis Hamilton.

Flop des Rennens: Ferrari

Ein schwarzes Wochenende für die Italiener. Während sich Sainz mit einem frühen Ausritt ins Kiesbett selbst aus dem Rennen um den Sieg katapultierte, machten bei Leclerc Motorenprobleme einen Strich durch die Rechnung. Schade, schließlich sah der Monegasse zur Halbzeit noch als ungefährdeter Sieger aus.

"Es ist ein Wunder!" Bei diesen Formel-1-Crashs war ein Schutzengel an Bord © getty 1/25 Mick Schumacher hat seinen heftigen Unfall im Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien zum Glück glimpflich überstanden. "Ich wollte nur sagen, dass ich ok bin", schrieb der 23-jährige Haas-Pilot am Sonntag auf Instagram. © getty 2/25 Schumacher konnte das Krankenhaus noch in der Nacht verlassen. Beim Rennen am Sonntag wird er sicherheitshalber trotzdem nicht an den Start gehen. © getty 3/25 Schumacher war auf dem gefährlichen Stadtkurs mit über 200 km/h in eine Streckenbegrenzung gekracht. Der Bolide war in drei Teile zerfetzt. Nicht der erste Formel-1-Crash, bei dem ein Schutzengel an Bord war. © imago images / HochZwei 4/25 Romain Grosjean überlebte 2020 einen schweren Unfall beim Bahrain-GP leicht verletzt, der Franzose sprang dem Tod von der Schippe. Er krachte nach einem Zusammenstoß in eine Streckenbegrenzung. "Es ist ein Wunder", meinte Damon Hill damals. © imago images / Thomas Zimmermann 5/25 Grosjeans Feuerball von Bahrain weckte Erinnerungen an einen der schlimmsten Unfälle in der Historie der Formel 1. 1976 verunglückte Niki Lauda auf der Nordschleife des Nürburgrings schwer, sein Ferrari ging nach einem Abflug in Flammen auf. © getty / Allsport UK /Allsport 6/25 Lauda zog sich schwere Verbrennungen zu, gravierend waren aber vor allem seine Lungenschäden durch das Einatmen von Rauchgas. Doch Lauda erholte sich und gab nur 42 Tage nach dem Unfall sein Comeback. Er wurde noch 2-mal Weltmeister. © imago images / Motorsport Images 7/25 Im Jahr 1955 lag der Italiener Alberto Ascari in Monaco in Führung, als er bei der Tunnelausfahrt die Kontrolle über seinen Lancia verlor und ins Hafenbecken stürzte. Ascari konnte sich selbst aus dem Wrack befbefreien und wurde kurz darauf geborgen. © imago images / Motorsport Images 8/25 Das Leben des abergläubischen Italieners sollte aber nur vier Tage länger dauern. Bei einem spontanen Testeinsatz in Monza, den er ohne seinen in Monaco beschädigten Glückshelm bestritt, verunglückte Ascari schwer und starb noch am Unfallort. © imago images / Motorsport Images 9/25 Beim Großen Preis von Kanada 2007 schlug Robert Kubica nach einer Berührung mit dem Toyota von Jarno Trulli bei hoher Geschwindigkeit in die Begrenzungsmauer ein, das Auto wurde völlig zerstört, in der Spitze wirkten Kräfte von 75 G auf den Polen. © imago images / Motorsport Images 10/25 Doch Kubica blieb nahezu unverletzt, ein Jahr später feierte er an selber Stelle seinen einzigen Formel-1-Sieg. © imago images / Motorsport Images 11/25 In seiner Karriere blieb Michael Schumacher von schweren Unfällen verschont, bis auf eine Ausnahme: In Silverstone 1999 raste er nach einem Bremsdefekt in der Aufwärmrunde nahezu ohne Verzögerung in die Reifenstapel und brach sich den Unterschenkel. © imago images / Motorsport Images 12/25 Der Traum vom ersten Titel mit Ferrari war geplatzt, 6 Rennen verpasste er. Für die letzten 2 Saisonrennen kehrte Schumacher zurück, konnte Teamkollege Eddie Irvine aber nicht zum Titel verhelfen. Diesen fuhr er ein Jahr später ein und prägte eine Ära. © getty / Pascal Rondeau/ALLSPORT 13/25 Im Jahr 2000 entthronte Schumacher den Finnen Mika Häkkinen. Dass dieser zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch lebte, verdankte er gleich mehreren Schutzengeln und einem überragenden Medizinerteam in Adelaide. © Patrick WEDS/AFP via Getty Images 14/25 Im Qualifying zum Großen Preis von Australien 1995 verunfallte Häkkinen schwer, der McLaren-Pilot zog sich eine Schädelfraktur und innere Blutungen zu, zudem blockierte seine Atmung. Das Rettungsteam an der Strecke handelte geistesgegenwärtig. © imago images / Motorsport Images 15/25 Häkkinens Glück war außerdem, dass in unmittelbarer Nähe der Strecke ein Krankenhaus war. Zwei Monate blieb er in stationärer Behandlung, beim Saisonauftakt 1996 war er wieder am Start. © imago images / Leemage 16/25 Jenes Wochenende im Jahr 1994 in Imola ging als schwarze Stunde in die F1-Geschichte ein. Ayrton Senna starb am Rennsonntag, tags zuvor ließ Roland Ratzenberger sein Leben. Dass es nicht drei Todesopfer gab, glich einem Wunder. © CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images 17/25 Schon im Training verunglückte Rubens Barrichello schwer, als er beim Durchfahren einer schnellen Schikane die Kontrolle verlor und mit hoher Geschwindigkeit in die Reifenstapel flog. Nur die schnelle Hilfe um F1-Arzt Sid Watkins rettete ihm das Leben. © getty 18/25 Nur 2 Wochen später beklagte die Formel 1 den nächsten schweren Unfall. Im Training von Monaco verlor Sauber-Pilot Karl Wendlinger nach der Ausfahrt aus dem Tunnel die Kontrolle über seinen Boliden und schlug seitwärts in die Streckenbegrenzung ein. © getty 19/25 Der Österreicher wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht und lag wochenlang im Koma. Wendlinger bestritt in jenem Jahr kein Rennen mehr, beim Saisonauftakt 1995 gab er sein Comeback. © BELA SZANDELSZKY/AFP via Getty Images 20/25 Jener Unfall beim GP von Ungarn 2009 brachte die Debatte über einen Cockpitschutz erstmals ins Rollen. Ferrari-Pilot Felipe Massa wurde im Qualifying von einer etwa 800 Gramm schweren Aufhängefeder des vorausfahrenden Rubens Barichello am Helm getroffen. © TAMAS KOVACS/AFP via Getty Images 21/25 Bewusstlos knallte Massa in die Reifenstapel. Der Einschlag selbst blieb ohne gravierende Folgen, doch die Gesichtsverletzungen durch die Feder waren für kurze Zeit sogar lebensbedrohlich. Nach einer Not-OP fiel Massa für den Rest der Saison aus. © Tom Gandolfini/AFP/GettyImages 22/25 Beim Großen Preis von Belgien 2012 fehlten nur Zentimeter zu einer Tragödie. Nach dem Start kam es zu einer Kollision zwischen Romain Grosjean und Lewis Hamilton, ... © TOM GANDOLFINI/AFP via Getty Images 23/25 ... es folgte eine Kettenreaktion, an deren Ende Grosjean nur noch als Passagier über den Ferrari von Fernando Alonso flog. Dabei verfehlte Grosjeans Lotus Alonsos Helm nur um Haaresbreite. © MAX BLYTON/AFP via Getty Images 24/25 Ein missglücktes Überholmanöver sorgte beim Saisonauftakt 2016 für einen Schock. Beim Großen Preis von Australien in Melbourne kollidiert Fernando Alonso bei voller Geschwindigkeit mit dem Haas des Mexikaners Esteban Gutierrez. © PAUL CROCK/AFP via Getty Images 25/25 Der McLaren des Spaniers überschlägt sich mehrfach und wird völlig zerstört, Alonso kann das Wrack aber aus eigener Kraft verlassen. "Ich wusste, meine Mama schaut zu Hause vorm Fernseher zu. Da wollte ich schnell aussteigen", sagte Alonso.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 5 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 110 2 Charles Leclerc Ferrari 104 3 Sergio Perez Red Bull 85 4 George Russell Mercedes 74 5 Carlos Sainz Ferrari 65 6 Lewis Hamilton Mercedes 46 7 Lando Norris McLaren 39 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 38 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 195 2 Ferrari 169 3 Mercedes 120 4 McLaren 50 5 Alfa Romeo 39 6 Alpine 34 7 AlphaTauri 17 8 Haas 15 9 Aston Martin 6 10 Williams 3

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 23 Rennen eingeplant.