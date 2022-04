In Imola findet in der Formel 1 das vierte Rennen der Saison statt. Wer zeigt / überträgt den GP heute live im TV und Livestream? SPOX informiert Euch darüber im Vorfeld.

Das erste europäische Formel-1-Rennen der Saison 2022 trägt Italien aus. Um genauer zu sein: In Imola in der Emilia-Romagna geht es am heutigen Sonntag, den 24. April zur Sache. Der vierte Grand Prix nach Sachir (Bahrain), Dschidda (Saudi-Arabien) und Melbourne (Australien) beginnt um 15 Uhr.

Schauplatz des Kampfs um die nächsten Punkte in der Fahrer- und Konstrukteurs-WM ist der Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ob Ferrari auch bei dem Heimrennen überzeugen kann? Die Scuderia entschied zwei der bisher drei Rennen jeweils in Person von Charles Leclerc für sich, zwischenzeitlich siegte Weltmeister Max Verstappen (Red Bull). Mit Carlos Sainz wurde der zweite Ferrari-Pilot zudem einmal Zweiter und einmal Dritter.

Auf der Strecke in Imola werden die Piloten 63 Runden zu bestreiten haben, pro Runde warten auf sie dabei neun Rechts- und zehn Linkskurven. Zurücklegen werden sie 309 Kilometer.

SPOX erklärt Euch im Folgenden, wie Ihr den GP von Imola heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Imola heute live im TV und Livestream?

Wer geht beim ersten Europa-GP im Jahr 2022 als Gewinner hervor? Ihr könnt das wie immer live im TV und Livestream verfolgen - und das diesmal nicht nur auf einem Weg.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Imola heute live im TV?

Einerseits bietet Sky als exklusiver Inhaber der Rechte für die komplette F1-Saison eine Übertragung zu dem Rennen an. Ausgestrahlt wird der Große Preis jedoch ausnahmsweise auch im Free-TV. Dank einer Vereinbarung mit Sky zeigt RTL vier Saisonrennen parallel, eines davon ist das heutige in Imola. Die restlichen: Silverstone/Großbritannien (3. Juli), Zandvoort/Niederlande (4. September) und Sao Paulo/Brasilien (13. November).

Übertragungsstart bei dem Kölner Sender ist um 14 Uhr. Florian König fällt wegen COVID-19 als Moderator aus, dafür springt Laura Papendick ein. Christian Danner und Heiko Wasser kommentieren von vor Ort, während Kai Ebel wie üblich Interviews führt.

Bei Sky sind wie üblich Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte im Einsatz. Hier beginnt die Sendung auf Sky Sport F1 bereits um 13.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Imola heute im Livestream?

Sowohl RTL als auch Sky bieten Euch ihr Programm zum heutigen Rennen in der Formel 1 ebenso als Livestream an. Wichtig zu wissen: Der RTL-Stream auf RTL+ (vormals TVNOW) ist trotz der Ausstrahlung im Free-TV nur kostenpflichtig abrufbar. Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Pay-TV-Sender Sky bietet Euch derweil nicht nur eine Plattform an, um gegebenenfalls auch von unterwegs aus nichts zu verpassen. Zurückgreifen könnt Ihr auf Sky Go oder Sky Ticket.

Rennen beim Formel-1-GP von Imola heute im Liveticker

Sollte es Euch gar nicht möglich sein, im TV oder Livestream einzuschalten, dann schaut gerne hier vorbei. SPOX hat nämlich einen Liveticker parat, mit dem Euch ebenso definitiv nichts Wichtiges entgehen wird.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Imola heute live im TV und Livestream? - Infos im Überblick

Runde: 4. Rennen in der Saison 2022

4. Rennen in der Saison 2022 Datum: 24. April 2022

24. April 2022 Ort: Imola, Italien

Imola, Italien Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Übertragung: RTL, Sky

Livestream: RTL+, Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Formel 1: Startaufstellung beim GP von Imola

Platz Name 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc 3. Sergio Perez 4. Carlos Sainz 5. Lando Norris 6. Daniel Ricciardo 7. Valtteri Bottas 8. Kevin Magnussen 9. Fernando Alonso 10. Mick Schumacher 11. George Russell 12. Yuki Tsunoda 13. Sebastian Vettel 14. Lewis Hamilton 15. Lance Stroll 16. Esteban Ocon 17. Pierre Gasly 18. Alexander Albon 19. Nicholas Latifi 20. Guanyu Zhou

Formel 1: Rennkalender 2022

23 Rennen gibt es nach aktuellem Stand in der Saison 2022, drei wurden bereits bestritten. Nach dem Imola-GP reist die Formel 1 in die USA. Dort findet mit dem Stadtrennen in Miami eine Premiere statt. Anschließend geht es zurück nach Europa.