Formel 1, Mercedes - Lewis Hamilton: "Habe nie gesagt, dass ich aufhöre"

Lewis Hamilton ist zurück - und hat gleich seinen neuen, silbernen Dienstwagen mitgebracht. Der Formel-1-Rekordweltmeister nahm am Freitag an der Vorstellung des Mercedes W13 für die anstehende Saison teil, rund vier Wochen vor dem Grand Prix in Bahrain zerstreute er damit auch die letzten Zweifel an der Fortsetzung seiner Karriere.

"Ich habe nie gesagt, dass ich aufhöre, ich liebe ja das, was ich hier tue", sagte Hamilton in seinem ersten öffentlichen Auftritt mit dem Team seit der Niederlage im WM-Finale 2021 gegen Max Verstappen: "Es war offensichtlich eine schwierige Phase, und ich brauchte Zeit, um einen Schritt zurückzugehen, Zeit mit der Familie. Dann kam aber der Punkt, an dem ich neu angreifen wollte."

Red-Bull-Pilot Verstappen hatte beim letzten Rennen der vergangenen Saison nur aufgrund einer ungewöhnlichen Regelauslegung der Rennleitung die Chance auf einen Angriff in der letzten Runde bekommen - und diese genutzt.

Der Niederländer krönte sich erstmals zum Weltmeister, Hamilton ging leer aus und zog sich anschließend eine ganze Weile aus der Öffentlichkeit zurück. Dies schürte Spekulationen um ein abruptes Ende seiner Karriere.

Als Reaktion auf die Geschehnisse des Saisonfinales nahm der Weltverband FIA erst am Donnerstag dieser Woche einschneidende Veränderungen vor. Der umstrittene Renndirektor Michael Masi verlor seinen Posten, zudem werden die künftigen Renndirektoren von einer zentralen Kommandozentrale ähnlich dem Video-Assistenten im Fußball unterstützt.

Zurück zu den Wurzeln: Mercedes präsentiert den neuen Silberpfeil © twitter.com/MercedesAMGF1 1/27 Zurück zu den Anfängen! Mercedes präsentiert seinen neuen Boliden und kehrt zum traditionellen Silber zurück. SPOX zeigt den Mercedes F1 W13 und alle anderen bereits vorgestellten Autos für die Formel-1-Saison 2022. © https://twitter.com/MercedesAMGF1 2/27 MERCEDES: Der neue Silberpfeil "Mercedes F1 W13 E Performance" kommt in diesem Jahr wieder größtenteils silber daher, abgesehen von den türkisen Elementen an den Flügeln und Spiegeln ... © twitter.com/MercedesAMGF1 3/27 Zudem bringt ein Sponsor rote Farbe an die Spitze des Chassis. © getty 4/27 Von oben wird gut die Pfeilspitze am Frontflügel deutlich. Ein echter Silberpfeil eben nach dem schwarzen Design der Vorsaison als wieder ein Schritt zurück zur Tradition. © ScuderiaFerrari 5/27 FERRARI: Geht die Scuderia mit dem F1-75 wieder auf Red Bull- und Mercedes-Jagd? Neben dem traditionellen Rot finden sich markante schwarze Elemente an Front- und Heckflügel. Auffällig sind zudem die recht flachen Lufteinlässe sowie die spitze Nase. © ScuderiaFerrari 6/27 Teamchef Binotto sprach von einem mit "Mut und Kreativität" designten Auto, auf das die "Fans wieder stolz sein können". Carlos Sainz Jr. lobte: "Es sieht aggressiv, radikal und wunderschön aus. Es wird Zeit, dass wir das Team auf ein neues Level heben." © ScuderiaFerrari 7/27 2021 landete Ferrari in der Teamwertung nur auf Rang drei, bei den Fahrern auf den Plätzen fünf (Sainz) und sieben (Leclerc). "Diese Saison wird sehr wichtig. Die Erwartungen sind hoch", sagte Charles Leclerc. Das Design sei "beeindruckend und extrem". © Twitter 8/27 HAAS: Ohne Vorankündigung waren die US-Amerikaner die ersten, die ihren 22er-Boliden präsentierten. VF-22 heißt der Wagen, mit dem Mick Schumacher und Nikita Mazepin an den Start gehen werden. © Twitter 9/27 Aufgrund der grundlegenden Regeländerungen hat sich vor allem am Design viel getan. Der neue Haas kommt aerodynamisch deutlich simpler daher. Neben dem einfach gehaltenen Frontflügel fallen auch die breiteren Reifen auf. © Twitter 10/27 Farblich ändert sich hingegen wenig. Wegen des Hauptsponsors Uralkali (dessen Besitzer nach wie vor Mazepin-Vater Dmitry ist) ist auch der VF-22 in russischen Nationalfarben gehalten. © Twitter 11/27 RED BULL: Das ist der neue RB18 - das Arbeitsgerät von Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez. Die größeren Reifen stechen sofort ins Auge. Für Red-Bull-Teamchef Christian Horner die "größte Reglementänderung der vergangenen 30 Jahre". © Twitter 12/27 Vor allem der neue Hauptsponsor Oracle sticht ins Auge. Bei der Lackierung setzt das Team ansonsten auf die traditionellen Farben. Der Frontflügel besteht nur aus drei Elementen. © getty 13/27 "Das ganze Chassis ist verändert", erklärte Horner. "Das gesamte Konzept dient dem Ziel, dass die Autos wieder näher auffahren können und damit Überholmanöver häufiger möglich sind." © Twitter 14/27 Der neue Red Bull zeigt viele neue Eigenschaften: Ein weit geschwungener Frontflügel mit großen Endplatten, insgesamt klare Formen und deutlich weniger aerodynamische Feinheiten. Zudem fiel am RB18 die lange, spitz zulaufende Nase auf. © Twitter 15/27 Für Verstappen ist wegen der Regeländerungen am Auto "in diesem Jahr vieles unbekannt. Ich will schnell herausfinden, wie es sich fährt, man wird nicht einfach reinspringen und weitermachen können." © Twitter 16/27 ASTON MARTIN: Optisch fallen beim neuen Dienstwagen von Sebastian Vettel, der auf den Namen AMR22 hört, die neongelben Linien auf. Dafür müssen die pinken Akzente weichen, die im vergangenen Jahr das Auto des britischen Traditionsteams schmückten. © Twitter 17/27 Aerodynamisch präsentiert sich der AMR22 ebenso vereinfacht und vereinheitlicht. Statt der bisherigen 13-Zoll-Räder kommen auch bei den Briten nun deutlich größere 18-Zoll-Räder an die Autos. © Twitter 18/27 "Es ist jedes Mal sehr aufregend, das neue Auto zu sehen. Ich kann es nicht erwarten einzusteigen", sagte Vettel über seinen neuen Dienstwagen. Das Design findet er mehr als gelungen. "Unser Auto sieht gut aus", so der Ex-Weltmeister anerkennend. © Twitter 19/27 MCLAREN: Mit dem frisch verlängerten Lando Norris und dem neuem MCL36 möchte McLaren wieder in Richtung Formel-1-Spitze. Das Orange aus der Vorsaison wurde beibehalten, das zuvor dunklere Blau wurde durch ein Hellblau ersetzt. © Twitter 20/27 Neben dem vierteiligen Frontflügel ist vor allem das Heck auffällig. Der Wagen ähnelt mit den nach hinten verlängerten Flächen dem Ansatz von Aston Martin. © Twitter 21/27 In der Pullrod-Aufhängung geht der neue McLaren einen eigenen Weg. An der Hinterachse setzt der Rennstall hingegen auf eine Pushrod-Aufhängung. © Twitter 22/27 ALPHA TAURI: Nach dem "großen Bruder" Red Bull hat nun auch Alpha Tauri den neuen Boliden vorstellt. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda werden im AT03 an den Start gehen. © Twitter 23/27 Viel war bei der Präsentation in Form eines Videos auf Twitter nicht zu erkennen. Der markante Frontflügel besteht - wie bei einem Großteil der Konkurrenz - aus vier Elementen. © Twitter 24/27 Auch die Lackierung kommt einem bekannt vor. Wie schon im Vorjahr dominieren auch in der neuen Saison die Farben Dunkelblau und Weiß. © Twitter 25/27 WILLIAMS: Das auffällig neue Design des FW44 soll "die aufregende neue Ära der Marke Williams verkörpern, ohne dabei den klassischen Teamgeist zu vernachlässigen", heißt es bei Williams. © Twitter 26/27 Der FW44 weist "aerodynamische Modifikationen" auf, darunter Winglets, Radabdeckungen, 18-Zoll-Reifen von Pirelli und einen Heckflügel mit gebogener Spitze. Ein echter Hingucker. © Twitter 27/27 In der Präsentation heißt es auch: "Die neue Identität sieht zudem Änderungen am Frontflügel und der Nase sowie Unterboden vor." Außerdem werde der neue Motor mit einem nachhaltigeren Kraftstoff betrieben.

Formel 1: Gravierende Regeländerungen 2022

Ohnehin wird in der Formel 1 vieles anders sein, das veränderte Reglement greift zur neuen Saison: Die Teams mussten komplett neue Autos entwerfen.

"So eine Regel-Änderung habe ich noch nicht erlebt", sagte Hamilton: "Das ist vielleicht die aufregendste Zeit meiner Karriere, es ist wie mein erstes Jahr." Anders als in den vergangenen Jahren, als Mercedes ein schwarzes Auto ins Rennen schickte, geht der W13 wieder mit silberner Lackierung auf die Strecke.