Das letzte Formel 1-Rennen der Saison 2021 liegt seit dem vergangenen Wochenende hinter uns. Höchste Zeit einen Blick auf die Änderungen bezüglich der Cockpits im kommenden Jahr zu richten.

Zum ersten Mal seit der Saison 2016 heißt der Sieger einer Formel 1-Saison nicht mehr Lewis Hamilton. In einem Wimpernschlagfinale im letzten Rennen gewann der Niederländer Max Verstappen den Großen Preis von Abu Dhabi und sicherte sich mit nur acht Punkten Vorsprung auf den Briten seinen ersten Weltmeister-Titel.

Während die Besetzung der Cockpits bei Red Bull im kommenden Jahr dieselbe sein wird (Verstappen und Pérez), gibt es im Lager von Mercedes eine Änderung: George Russell nimmt den Platz von Valtteri Bottas ein. Doch auch zwei weitere Rennställe werden Anpassungen bei der Auswahl ihrer Fahrer vornehmen. SPOX klärt auf.

Formel 1, Cockpits: Die Fahrer für die Saison 2022

Mit insgesamt vier Änderungen wird die Rennsaison 2022 an den Start gehen. Das sind die finalen Fahrer-Line-Ups im kommenden Jahr.

Rennstall Fahrer Mercedes Lewis Hamilton / George Russell Red Bull Max Verstappen / Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc / Carlos Sainz McLaren Lando Norris / Daniel Ricciardo Alpine F1 Fernando Alonso / Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly / Yuki Tsunoda Aston Martin Sebastian Vettel / Lance Stroll Williams Nicholas Latifi / Alexander Albon Alfa Romeo Valtteri Bottas / Guanyu Zhou Haas Mick Schumacher / Nikita Mazepin

Der wesentlichste Tausch hat wohl bei Mercedes stattgefunden: Für den Finnen Valtteri Bottas, dessen Saison mehr oder minder enttäuschend verlaufen ist, wird der Shootingstar George Russell im Silberpfeil Platz nehmen. Der 23-Jährige fuhr die letzten drei Jahre im Trikot von Williams, bereits 2020 wurde er bei Mercedes als Ersatzfahrer für den kurzzeitig erkrankten Lewis Hamilton eingesetzt.

F1 präsentiert Prototyp für 2022: Mehr Zweikämpfe garantiert?! © Twitter/@F1 1/10 Die Formel 1 hat den Prototyp für die neue Saison offiziell präsentiert. Verbunden damit sind einige Regeländerungen für die Teams. Wir stellen Euch diese vor. © Twitter/@F1 2/10 Die Regelrevolution war eigentlich schon für die aktuelle Saison geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie jedoch auf 2022 verschoben. Bei der Präsentation versprachen die Verantwortlichen mehr Racing durch das neue Reglement. © YouTube/Formula 1 3/10 Dies soll über die Aerodynamik gewährleistet werden. Dichtes Auffahren war zuletzt nicht möglich. Die Autos sollen weniger verwirbelte Luft hinterlassen, wodurch die Hinterherfahrenden mehr Chancen zum Überholen bekommen. © YouTube/Formula 1 4/10 Die Luft wird beim neuen Typen durch mehrere Kanäle am Unterboden geleitet. Damit wird mehr Anpressdruck generiert, das soll zu mehr Zweikämpfen auf der Strecke führen. © Twitter/@F1 5/10 "Die neuen Regeln widmen sich diesem Problem. Wir schaffen die Voraussetzungen für engere Duelle", sagte F1-Boss Ross Brawn. Helfen soll dabei auch der stark vereinfachte Frontflügel. © Twitter/@F1 6/10 Auffällig bei der Front sind zudem die Bleche an der Innenseite über den Reifen, sogenannte Winglets. Diese sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Luft hinter den Autos weniger verwirbelt wird. © Twitter/@F1 7/10 Ebenfalls direkt ins Auge springen die breiteren Reifen. Diese wurden von 13 auf 18 Zoll vergrößert. Die Autos werden dadurch schwerer, die Rundenzeiten dürften dementsprechend auch langsamer werden im kommenden Jahr. © getty 8/10 "Der Reifen ist natürlich ein ganz schönes Stück größer und schwerer. Das wird in den Pitstops einen großen Effekt haben. Wir müssen aber mal schauen, wie er sich auf der Straße anfühlt", sagte Mick Schumacher zu den neuen Reifen. © Twitter/@F1 9/10 Überhaupt soll die Formel 1 auch für vermeintlich unterlegene Teams lukrativer werden. Seit Anfang dieses Jahres gilt eine Budgetobergrenze für alle Teams. Werksteams wie Ferrari und Mercedes sollen dadurch weniger Wettbewerbsvorteil genießen. © getty 10/10 Durch mehrere Einheitsteile werden die Autos zudem günstiger. "Durch die Kombination aus dem neuen Aerodynamik-Reglement und dem Kostendeckel werden die Voraussetzungen für eine ausgeglichene Meisterschaft geschaffen", resümierte Brawn.

Noch vor Auslaufen seines Vertrages fand auch Bottas einen neuen Arbeitgeber: Bei Alfa Romeo geht er ab sofort für Landsmann Kimi Räikkönen an den Start. Als zweiten Fahrer hat der italienische Rennstall den Chinesen Guanyu Zhou auserkoren. Der Zweitplatzierte der abgelaufenen Formel 2-Saison ersetzt Antonio Giovinazzi, der von nun an in der DTM sein Glück versuchen wird.

Die entstandene Lücke im Williams-Cockpit, durch den Abgang von Russell zu Mercedes, wird Alexander Albon füllen. Der Thailänder war zuletzt 2020 im Auto von Red Bull aktiv, ehe er 2021 von Sergio Pérez ersetzt wurde. In dieser Saison beschränkte sich seine Funktion auf Ersatz- und Testfahrten für Red Bull und Schwesterteam AlphaTauri.

Formel 1, Cockpits: Die Verträge der Fahrer

Die Verträge von wenigstens neun Fahrern werden mit Ende der kommenden Saison ablaufen. Die größten Namen darunter: Sergio Pérez, Carlos Sainz und Sebastian Vettel.

Mercedes Lewis Hamilton - Ende 2023 George Russell - nicht bekannt *



Red Bull Max Verstappen - Ende 2023 Sergio Pérez - Ende 2022

Ferrari Charles Leclerc - Ende 2024 Carlos Sainz - Ende 2022

McLaren Lando Norris - Ende 2023 Daniel Ricciardo - Ende 2023

Alpine F1 Team Fernando Alonso - Ende 2022 Esteban Ocon - Ende 2024

AlphaTauri Pierre Gasly - Ende 2023 Yuki Tsunoda - Ende 2022

Aston Martin Sebastian Vettel - Ende 2022** Lance Stroll - Ende 2022**

Williams Nicholas Latifi - Ende 2022 Alexander Albon - nicht bekannt

Alfa Romeo Valtteri Bottas - Ende 2024 Guanyu Zhou - Ende 2022

Haas Mick Schumacher - Ende 2022 Nikita Mazepin - Ende 2022**



*Sowohl im Falle von George Russell als auch bei Alexander Albon ist bislang nicht bekannt, über wie viele Jahre die jeweiligen Verträge dotiert sind. Bei ersterem jedoch hat Mercedes klargestellt, dass man sich auf einen mehrjährigen Deal geeinigt habe.

**In den Verträgen von Vettel, Stroll und Mazepin sind Optionsklauseln vermerkt. Die Entscheidungen werden im Verlauf der kommenden Saison erwartet.

