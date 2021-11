Auf das Rennen in Mexiko folgt direkt der Große Preis von Brasilien. SPOX erklärt Euch, wer das Qualifying in Sao Paulo im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Mit großem Abstand entschied der Niederländer Max Verstappen das Rennen am vergangenen Wochenende in Mexiko für sich. Es ist nun der zweite Sieg in Folge für den Red Bull-Piloten und sogar schon das dritte Rennen an dessen Ende sich der 24-Jährige gegen WM-Konkurrenten Lewis Hamilton durchsetzen konnte.

An diesem Wochenende kommt auf die Fahrer mal wieder das sogenannte Sprintqualifying zu. Bereits zweimal hat es das in dieser Saison schon gegeben. Ziel dabei ist es, die Verteilung der Startaufstellung am Sonntag spannender zu gestalten.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Das Rennwochenende im Überblick

Den Auftakt ins 19. Rennwochenende der diesjährigen Formel 1-Saison macht wie gewöhnlich das 1. Freie Training. Zum dritten Mal in dieser Saison testet die Rennleitung das Sprintqualifying-Format aus. Das Qualifying dafür beginnt am Freitagabend. Noch davor können die Rennställe Strecke und Fahrzeug ein zweites Mal austesten. Das eigentliche Rennen findet am Sonntag um 18.00 Uhr seinen Anfang.

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 12. November 2021 16.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 12. November 2021 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 13. November 2021 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 13. November 2021 20.30 Uhr Sprintqualifying Sonntag, 14. November 2021 18.00 Uhr Rennen

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream?

Die neue Rechteverteilung in der Formel 1 war ein Paukenschlag. 30 Jahre lang war der Privatsender RTL für die Ausstrahlung der Rennsport-Events verantwortlich, vor dieser Saison musste das Kölner Unternehmen jedoch vor dem Angebot seines Konkurrenten Sky kapitulieren. Eine Kooperation beider Unternehmen machte es jedoch möglich, dass man insgesamt vier Rennen dennoch im Free-TV übertragen würde.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Fernsehen?

Drei dieser vier Rennen liegen bereits hinter uns. Und tatsächlich sollte der Große Preis von Brasilien das vierte Free-TV-Event sein. Dem machte allerdings Corona einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der vielen Terminänderungen sah sich RTL gezwungen, das Rennwochenende noch einmal anzupassen. Nun wird der Große Preis von Saudi-Arabien vom Gratis-Sender gezeigt.

Das bedeutet also, dass der GP von Brasilien ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen wird. Die Übertragung des Qualifyings wird auf dem eigens für die größte Motorsportliga der Welt eingerichteten Kanal Sky Sport F1 HD stattfinden. Der Beginn der Ausstrahlung wurde auf 19.30 Uhr festgelegt. Mit dabei sind wie so oft Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Um das Spektakel im TV und Fernsehen verfolgen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Dieses gibt es allerdings nur im Jahresabo. Das Sky Sport Paket zusammen mit dem Sky Q-Receiver beläuft sich derzeit auf 17,90€ monatlich. Mit inbegriffen ist allerdings auch die Streamingoption von Sky Go.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute im Livestream?

Wer sich die Formel 1 lieber im Livestream via Internet anschaut, hat zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, wie gerade angesprochen, die App Sky Go, welche im Sky Sport Paket enthalten ist.

Die zweite ist die Plattform Sky Ticket. Hier bezahlt Ihr für dasselbe Sportangebot 29,99€ pro Monat. Der Unterschied hier ist allerdings, dass Ihr zu jeder Zeit kündigen könnt. Günstiger wird es, wenn Ihr euch direkt länger vertraglich bindet: im Jahresabo beläuft sich der monatliche Preis nur noch auf 19,99€. Noch mehr Geld könnt Ihr sparen, wenn Ihr an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben seid, Studenten zahlen nämlich lediglich 15€ monatlich.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute im Free-TV und kostenlosen Livestream?

Auch wenn es in Deutschland keine Möglichkeit gibt, das Rennen der Formel 1 ohne einen Mehrkosten-Aufwand zu verfolgen, so gestaltet sich die Sache im Nachbarland Österreich wesentlich entspannter. Hier überträgt an diesem Wochenende der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF. Der Livestream des Events ist über die ORF-TVthek abrufbar. Wie man auch aus Deutschland das österreichische Angebot nutzen kann, erfahrt Ihr hier.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Alle, die keine Möglichkeit haben, das Spektakel live zu sehen, haben mit unserem Liveticker eine entspannte Alternative. Updates im Minutentakt versorgen Euch mit den wichtigsten Neuigkeiten - so verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Brasilien

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos zur Strecke

Name: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Rechtskurven: 5

5 Linkskurven: 10

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Gesamtstand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 312,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 293,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 165 5 Lando Norris McLaren 150 6 Charles Leclerc Ferrari 138 7 Carlos Sainz Ferrari 130,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 86 10 Fernando Alonso Alpine 60

*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.