Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 findet heute beim Großen Preis von Brasilien das 1. Freie Training und dann auch schon das Qualifying statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Formel 1 gönnt sich in der Schlussphase der Saison 2021 keine Pause! Nur knapp eine Woche nach dem Großen Preis von Mexiko steht bereits das nächste Rennwochenende bevor. Auf dem Autódromo José Carlos Pace (auch bekannt als Rennstrecke von Interlagos) findet am kommenden Sonntag, 14. November, der Große Preis von Brasilien, das 19. Saisonrennen, statt.

Auf der Rennstrecke unweit der Großstadt Sao Paulo könnte Red-Bull-Pilot Max Verstappen einen großen Schritt Richtung Gesamtsieg in der Fahrerwertung machen. Nach dem Sieg in Mexiko-City hat der Niederländer 19 Punkte Vorsprung auf Weltmeister Lewis Hamilton.

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Brasilien - Zeit, Terminplan

Am heutigen Freitag, 12. November, beginnt das Rennwochenende mit dem 1. Freien Training um 16.30 Uhr. Danach steigt am Freitag nicht wie sonst meist üblich das 2. Freie Training, sondern bereits das Qualifying. Der Grund: An diesem Wochenende wird die Startreihenfolge für den Großen Preis von Brasilien am Samstag im Sprintqualifying ermittelt.

Nach dem Großen Preis von Großbritannien und dem Großen Preis von Italien wird heute zum dritten Mal das Qualifying am ersten Tag des Rennwochenendes stattfinden. Beginn des Qualifying ist um 20 Uhr. Es wird nach den ganz normalen Regeln gefahren, das heißt in einer Dreiteilung in Q1, Q2 und Q3. Der Sieger des Qualifying geht morgen von Startposition eins aus in das Sprintqualifying.

© getty Max Verstappen gewann 2019 den Großen Preis von Brasilien.

Formel 1: GP von Brasilien - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Session Freitag, 12. November 2021 16.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 12. November 2021 20 Uhr Qualifying Samstag, 13. November 2021 16 Uhr 2. Freies Training Samstag, 13. November 2021 20.30 Uhr Sprintqualifying Sonntag, 14. November 2021 18 Uhr Rennen

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream

Vom 1. Freien Training und dem Qualifying gibt es heute keine Livebilder im deutschen Free-TV zu sehen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird 2021 von RTL nur noch der Große Preis von Saudi-Arabien am 5. Dezember live übertragen.

Die exklusiven Übertragungsrechte an allen Sessions der Formel 1 liegen in diesem Jahr bei Sky. Der Pay-TV-Sender berichtet heute live vom Freien Training und vom Qualifying, jeweils auf Sky Sport F1 (HD). Wie bereits aus den bisherigen Saisonrennen gewohnt, kommentiert Sascha Ross auch heute wieder beide Sessions.

Im Livestream sehen Sky-Kunden die heutige Trainingseinheit und das Qualifying über die App Sky Go ohne weitere anfallende Kosten. Kostenpflichtig ist für alle anderen F1-Fans Sky Ticket. Im Paket "Supersport Jahr" zum Preis von 19,99 Euro pro Monat im ersten Vertragsjahr sind alle Sessions der Formel 1 enthalten.

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Brasilien heute im Liveticker

Egal ob Freies Training oder Qualifying - SPOX berichtet heute von beiden Sessions ausführlich in Form eines schriftlichen Livetickers. Klickt rein und erfahrt, wer heute die besten Rundenzeiten aufstellt!

Hier geht's zum Liveticker 1. Freies Training.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying.

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Brasilen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Strecke

Name: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Rechtskurven: 5

5 Linkskurven: 10

Formel 1: Die WM-Wertung nach 18 von 22 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 312,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 293,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 165 5 Lando Norris McLaren 150 6 Charles Leclerc Ferrari 138 7 Carlos Sainz Ferrari 130,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 86 10 Fernando Alonso Alpine 60

Konstrukteurswertung: