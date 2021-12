F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen – so funktioniert’s

Das vorletzte Rennen der Formel-1-Saison in Saudi-Arabien wird es auch live im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen geben. Wo und was Ihr dafür tun müsst, erklärt Euch SPOX hier.

Die Formel 1 steht unmittelbar vor ihrem Finale. Am Samstag, den 5. Dezember wird in Saudi-Arabien der 21. und damit zugleich vorletzte Grand Prix der Saison 2021 ausgetragen. Eine Woche später, am 12. Dezember, rasen die Piloten dann in Abu Dhabi letztmals in diesem Jahr über die Strecke.

Erfreulich für alle Fans und Sympathisanten der Königsklasse im Motorsport: Zumindest ein Rennen lässt sich in Deutschland auch ohne ein kostenpflichtiges Abonnement live verfolgen.

SPOX klärt im Folgenden auf, um welchen GP es sich dabei handelt und teilt mit, wie Ihr diesen frei und ohne Bezahlschranke sehen könnt.

© getty Max Verstappen will sich den WM-Titel nicht mehr nehmen lassen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien live im Free-TV sehen - so funktioniert's

Zur laufenden Saison überträgt Pay-TV-Sender Sky alle Formel-1-Rennen live und in voller Länge, ebenso wie sämtliche Trainingseinheiten und Qualifyings. Sky hat allerdings auch mit RTL, das ja zuvor jahrzehntelang die Heimat der F1 in Deutschland war, eine Vereinbarung getroffen, dass einige wenige Rennen auch parallel im Free-TV ausgestrahlt werden.

Und eines befindet sich noch darunter: der Grand Prix von Saudi-Arabien, während das Saison-Finale in Abu Dhabi dann wieder nur von Sky live gezeigt wird. RTL startet seine Übertragung am Sonntag um 17.15 Uhr, ehe das Rennen um 18.30 Uhr startet.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Einen Haken gibt es bei der Sache jedoch: Während RTL im TV frei empfangbar sendet, muss man bezahlen, um das Programm im Livestream zu verfolgen. Der Sender hat dafür eine eigene Plattform namens RTL+, vormals nannte sie sich TVNOW.

Zwei Pakete stehen zur Buchung zur Verfügung: Das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat und das Paket Premium Duo für 7,99 Euro im Monat. Mehr Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Und dennoch: Die Formel 1 in Saudi-Arabien wird sich auch im Livestream kostenlos verfolgen lassen. Von Österreich aus sendet ServusTV nämlich per Livestream.

Formel-1-GP von Saudi-Arabien im Liveticker

Falls Euch schriftliche Updates während des Rennens genügen sollten, dann könnt Ihr Euch auch einfach bei SPOX reinklicken. Zur Verfügung steht Euch hier nämlich ein Liveticker, der für Euch schnell alles Wichtige festhält.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung - Top 10