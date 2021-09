GP von Monza: Räikkönen fällt weiter aus - Kubica fährt auch in Monza

Der frühere Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen muss nach seinem positiven Corona-Test auf eine weitere Station seiner Abschiedstournee verzichten.

Der 41 Jahre alte Finne befindet sich immer noch in häuslicher Isolation und fällt für den Großen Preis von Italien in Monza am Sonntag (15.00 Uhr) aus.

Für Räikkönen wird erneut der Pole Roberto Kubica im Alfa Romeo an den Start gehen. Dies bestätigte das Team am Mittwoch. "Ich hoffe, dass sich Kimi schnell erholt und bald wieder im Cockpit sitzt", sagte Kubica, "aber ich freue mich darauf, in Monza zu fahren. Das ist eine unglaubliche Strecke, auf der ich 2006 mein erstes Podium geholt habe."

Der 36 Jahre alte Ersatzfahrer Kubica war am vergangenen Sonntag erstmals seit Dezember 2019 (Abu Dhabi) in einem Grand Prix zum Einsatz gekommen und hatte in Zandvoort Platz 15 belegt.