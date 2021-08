Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause. In Spa wird der Pole-Setter beim Qualifying ermittelt. Hier könnt Ihr im Liveticker live dabei sein.

Wer schnappt sich die Pole-Position beim Formel-1-Frand-Prix in Spa. Hier könnt Ihr das Qualifying im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Qualifying beim Belgien-GP in Spa heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Max Verstappen ist bei den Freien Trainings am schnellsten aus der Sommerpause der Formel 1 gestartet - hat kurz vor Schluss des freien Trainings in Spa aber seinen Red Bull zerlegt. Der Niederländer drehte zum Auftakt am Freitag die beste Runde (1:44,472) und lag dabei ganz knapp vor dem Mercedes-Duo aus Valtteri Bottas und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Wenige Minuten vor dem Ende der zweiten Session verlor Verstappen dann die Kontrolle über seinen Boliden und schlug mit dem Heck in die Streckenbegrenzung ein. Das Training war damit für alle Fahrer beendet.

Vor Beginn: Wie immer wird in drei Abschnitten gefahren. Q1 startet um 15 Uhr. Danach werden fünf Fahrer aussortiert. Gleiches gilt für das anschließende Q2. In Q3 wird dann der Pole-Setter ermittelt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Formel-1-Qualifyings in Spa.

Formel 1: Qualifying beim Belgien-GP in Spa heute live im TV und Livestream

Formel-1-Fans, die auf die Session nicht verzichten wollen, können Sky Sport F1 HD aufrufen und so die 20 Piloten beim Qualifying um die Startplätze kämpfen sehen.

Mit der SkyGo-App können sich Kunden zudem Zutritt zum Livestream von Sky verschaffen. Aber auch Nicht-Kunden können dies mit einem SkyTicket tun.

