Formel 1: GP von Imola heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Das zweite Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison findet heute im italienischen Imola statt. SPOX verrät Euch, wie Ihr das F1-Rennen im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Nach dem Sieg von Lewis Hamilton beim GP von Bahrain stellt sich heute eine wichtige Frage: Holt der Mercedes-Pilot seinen zweiten Sieg und zieht davon oder kann Max Verstappen die Hamilton-Dominanz unterbrechen?

Formel 1: Wann beginnt der GP der Emilia-Romagna?

Der Große Preis der Emilia-Romagna findet am heutigen Sonntag um 15 Uhr statt. Als Austragungsort hierfür dient das Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, Italien statt.

Auf Grund der Tatsache, dass ein Land nicht zwei Formel-1-Grands-Prix austragen darf, heißt das Rennen "Großer Preis der Emilia-Romagna".

Kurs: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Länge: 4.959 Meter

4.959 Meter Runden: 63

63 Distanz: 309,049 km

309,049 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 10

© getty Pierre Gasly könnte heute für eine Überraschung sorgen.

Formel 1: GP von Imola heute live im Free-TV und Livestream

Für dieses Wochenende gibt es eine Besonderheit: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt normalerweise alle Rennen live und exklusiv, doch an diesem Wochenende darf auch RTL das Rennen übertragen. Grund dafür ist eine Sublizenz über vier Rennen, die RTL erworben hat. Neben dem Großen Preis der Emilia-Romagna darf RTL diese Rennen zeigen:

9. Mai: Großer Preis von Spanien in Barcelona

Großer Preis von Spanien in Barcelona 12. September: Großer Preis von Italien in Monza

Großer Preis von Italien in Monza 7. November: Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo

Formel 1: GP von Imola heute auf Sky sehen

Die Vorberichte bei Sky beginnen heute um 13.30 Uhr. Diese könnt Ihr auch im Free-TV auf Sky Sport News sehen, das Rennen läuft danach auf Sky Sport F1.

Der Pay-TV-Sender hat keine Kosten gescheut und folgendes Personal nach Italien geschickt:

Moderatoren: Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner

Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner Experten Ralf Schumacher

Ralf Schumacher Kommentator: Sascha Roos

Formel 1: GP von Imola heute auf RTL und im ORF sehen

RTL beginnt mit der Übertragung heute ebenfalls um 13.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Florian König

Florian König Kommentator: Heiko Waßer

Heiko Waßer Experte: Christian Danner

Bei TVNow, dem Streaminganbieter von RTL, könnt Ihr das Rennen auch im Livestream sehen. Nach Ablauf des Probemonats werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Auch der ORF zeigt das Rennen in Österreich live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender teilt sich mit ServusTV die Übertragungsrechte für die Saison. Für den heimischen Österreich-GP übernehmen dann beide Anbieter. Beim ORF habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, im Livestream das Rennen zu sehen - nämlich in der ORF-TVthek.

Formel 1: GP von Imola heute im Liveticker

Wie zu jeder Session der Formel 1 gibt es auch heute hier auf SPOX einen Liveticker zum Großen Preis vom Imola.

Formel 1: So lief das Qualifying

Lewis Hamilton geht von Startplatz eins in den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Der Mercedes-Pilot sicherte sich im Qualifying die Pole Position vor dem Red-Bull-Duo Sergio Perez und Max Verstappen. "Es ist ein großartiger Tag. Ich hatte nicht erwartet, vor den Red Bull zu stehen. Sie waren so stark", sagte Hamilton, der zum 99. Mal in der Königsklasse von ganz vorne startet und damit als Favorit ins Rennen geht. Sein Teamkollege Valtteri Bottas kam nicht über Rang acht hinaus.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel stellte seinen Aston Martin gar nur auf Startplatz 13 und wurde erneut von seinem Stallkollegen Lance Stroll (Platz zehn) geschlagen.

Formel-1-Neuling Mick Schumacher sicherte sich den 18. Startplatz. Der 22-Jährige ließ dabei im unterlegenen Haas seinen Teamkollegen Nikita Masepin um mehr als eine halbe Sekunde hinter sich. Ganz am Ende des Feldes steht der Japaner Yuki Tsunoda, der in seinem Alpha Tauri einen Crash fabrizierte und keine Zeit setzen konnte.

Formel 1: Die Startaufstellung zum GP von Imola