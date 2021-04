Formel 1: Qualifying in Imola heute im Liveticker

In Imola findet heute das Qualifying zum Großen Preis der Emilia-Romagna statt. Die Kampf um die Pole Position und die weiteren Platzierungen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Nach dem Auftaktsieg von Lewis Hamilton in Bahrein findet an diesem Wochenende der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola statt. Das Qualifying zum zweiten Grand Prix der Saison gibt es hier im Liveticker.

Formel 1: Qualifying in Imola im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach den Freien Trainings geht es heute beim Qualifying so richtig zur Sache. Wer sichert sich die erste Startreihe? Wo landen die deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher? Hier findet Ihr den Überblick über die Fahrer- und die Kontrukteurswertung.

Vor Beginn: Das Qualifying startet um 14. Zuvor (11 Uhr) absolvieren die Fahrer noch das 3. und letzte Freie Training.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Qualifying beim Grand Prix in Imola.

Formel 1 in Imola heute im Liveticker - Der weitere Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Samstag, 17. April 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. April 14 Uhr Qualifying Sonntag, 18. April 15 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying in Imola heute im TV und Livestream

Motorsportfans haben die Möglichkeit, das Qualifying in Imola bei Sky live und in voller Länge zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt ab 13.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport F1. Es kommentiert Sascha Roos, als Experte im Einsatz ist der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher.

Auch im Livestream bietet Sky den heutigen Formel-1-Tag an. Wer diesen freischalten möchte, hat dafür zwei Optionen - ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick