Formel 1 - Rekordkalender trotz Pandemie: F1 tritt aufs Gaspedal

Das Coronavirus hält die Welt weiter im Würgegriff, doch die Formel 1 setzt in der Krise auf Gigantismus. 2021 sind so viele Rennen geplant wie nie zuvor. Es wird ein Balanceakt.

Eigentlich ist es Wahnsinn. Die Welt steckt in einer tiefen Krise, Beschränkungen dominieren den Alltag der allermeisten Menschen - und die Formel 1 will so viele Rennen bestreiten wie nie zuvor. 23 Grands Prix auf fünf Kontinenten umfasst der Kalender der zweiten Corona-Saison, erklären kann man das nur mit (Zweck-)Optimismus.

"Wir sind recht zuversichtlich für die komplette Saison", sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn bei Sky Sport F1 am Rande der Testfahrten: "Meiner Meinung nach haben wir das Schlimmste überstanden." Deswegen lautet die Parole: Vollgas!

Tatsächlich scheint die Formel 1 ein wenig über den Dingen zu schweben. Als erste globale Sportserie nahm die Motorsport-Königsklasse im vergangenen Juli nach der Corona-Schockstarre den Betrieb auf. Ein hochkomplexes System aus unzähligen Bubbles, Coronatests im Abstand von maximal fünf Tagen und Einreiseerleichterungen ermöglichte stolze 17 Rennen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Genug, um zumindest bei den TV-Einnahmen auf der sicheren Seite zu sein.

Noch so ein Jahr darf es allerdings nicht geben, das verraten die nackten Zahlen. Die Einnahmen schrumpften 2020 nach Angaben des börsennotierten Formel-1-Eigners Liberty Media um 43 Prozent auf 1,145 Milliarden US-Dollar (knapp eine Milliarde Euro). Besonders heftig schlug das Minus bei den Antrittsgeldern ins Kontor, statt 606 Millionen Dollar im Jahr 2019 überwiesen die Streckenbetreiber nur noch 137 Millionen an die Formel 1. Oft genug musste die Rennserie selbst blechen, um fahren zu dürfen.

Formel 1 - Das Power Ranking zum Saisonstart 2021: Droht Vettel die nächste Horror-Saison? © getty 1/21 Noch knapp zwei Wochen sind es, bis in Bahrain die Ampeln für den Start in die F1-Saison 2021 ausgehen. Zeit für SPOX, die Hackordnung der Teams zu analysieren und eine Prognose abzugeben. Das Power-Ranking zum Saisonstart. © getty 2/21 Platz 10: HAAS | abgespulte Testkilometer: 2.132 | schnellste Rundenzeit: 1:31.531 | Dass es für die US-Amerikaner kein leichtes Jahr werden wird, war schon im Vorfeld abzusehen. Die Testfahrten unterstreichen dieses Bild jedoch noch einmal deutlich. © getty 3/21 Über eine Sekunde fehlten Haas auf die nächstbeste Rundenzeit, zudem will man laut Teamchef Steiner für 2021 keine Updates am Auto bringen. Mick Schumacher steht eine harte Debütsaison bevor. © getty 4/21 Platz 9: WILLIAMS | abgespulte Testkilometer: 2.019 | schnellste Rundenzeit: 1:30.117 | Trotz eines vielversprechenden Vorjahres und einiger Fortschritte am Auto gibt man sich bei Williams nur wenig optimistisch für 2021. © getty 5/21 Zum einen liegt das an den überschaubaren Testresultaten in Bahrain, zum anderen scheint mit Alfa Romeo ein direkter Konkurrent einen zu großen Schritt gemacht zu haben. Haas sollte man schlagen, für mehr reicht es wohl nicht. © getty 6/21 Platz 8: ALFA ROMEO | abgespulte Testkilometer: 2.284 | schnellste Rundenzeit: 1:29.766 | Das Team aus dem schweizerischen Hinwil ist der vielleicht größte Gewinner der Testfahrten 2021. © getty 7/21 Neben der viertschnellsten Zeit aller Teams sammelte Alfa Romeo auch die meisten Testkilometer (zusammen mit AlphaTauri). Trotz eines Ferrari-Motors im Heck scheint man zum Mittelfeld aufgeschlossen zu haben. © getty 8/21 Platz 7: ASTON MARTIN | abgespulte Testkilometer: 1.699 | schnellste Rundenzeit: 1:30.460 | So hat sich Sebastian Vettel seinen Neuanfang wohl nicht vorgestellt. An allen drei Testtagen hatten die Briten mit der Zuverlässigkeit ihres Boliden zu kämpfen. © getty 9/21 So führt man nicht nur die unrühmliche Pannenliste an, die grünen Boliden absolvierten auch lediglich 314 Runden – die zweitwenigsten nach Mercedes. Beim Thema Speed scheint man nicht auf einem Niveau mit der Spitze zu sein. © getty 10/21 Platz 6: FERRARI | abgespulte Testkilometer: 2.186 | schnellste Rundenzeit: 1:29.611 | Auch bei den diesjährigen Testfahrten bleibt Ferrari schwer zu durchschauen. Zwar sehen abgespulte Kilometer und Speed ordentlich aus, … © getty 11/21 … der italienische Traditionsrennstall neigt bei den Wintertests aber gerne Mal dazu, sein komplettes Pulver zu verschießen. In vier der vergangenen fünf Jahren war man "Testweltmeister", die späteren Saisonausgänge sind allseits bekannt. © getty 12/21 Platz 5: ALPINE | abgespulte Testkilometer: 2.143 | schnellste Rundenzeit: 1:30.318 | Die Franzosen sind nach dem Test schwer einzuschätzen. Die Zuverlässigkeit ist auf jeden Fall da, besonders schnell waren die Zeiten aber nicht. © getty 13/21 Alpine scheint sich jedoch mehr auf den Renntrimm als auf die Performance in einer Runde konzentriert zu haben. Dort stellt ihnen Experte Marc Surer ein "gutes Paket" aus. Mit Fernando Alonso kommt zudem ein Ex-Weltmeister zurück. © getty 14/21 Platz 4: ALPHATAURI | abgespulte Testkilometer: 2.284 | schnellste Rundenzeit: 1:29.053 | Das B-Team von Red Bull ließ am letzten Testtag mit der zweitschnellsten Trainingszeit überhaupt aufhorchen. © getty 15/21 Davon abgesehen spulte man zusammen mit Alfa Romeo die meisten Kilometer ab, weshalb auch die Zuverlässigkeit kein Problem sein sollte. Wenn die großen Teams schwächeln, könnte AlphaTauri für einige Überraschungen gut sein. © getty 16/21 Platz 3: MCLAREN | abgespulte Testkilometer: 1.770 | schnellste Rundenzeit: 1:30.144 | Der Traditionsrennstall hat auch in diesem Jahr den Anspruch zu den Top-3-Teams zu gehören, was angesichts der Tests auch möglich sein sollte. © getty 17/21 Nicht nur stellt man mit Daniel Ricciardo und Lando Norris eine der stärksten Fahrerpaarungen, auch scheinen sich beide schon äußerst wohl im Auto zu fühlen. Norris sprach von einem "sehr guten Auto". Weitere Podiumsplatzierungen sind drin. © getty 18/21 Platz 2: MERCEDES | abgespulte Testkilometer: 1.645 | schnellste Rundenzeit: 1:30.025 | Der Branchenprimus der vergangenen Jahre hatte bei den Testfahrten in Bahrain mit ungewohnt großen Schwierigkeiten zu kämpfen. © getty 19/21 Neben fehlender Zuverlässigkeit hatten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vor allem mit der Abstimmung des W12 Probleme. "Wir sind nicht schnell genug", haderte Hamilton. Stand jetzt muss Mercedes bis zum Start noch nachliefern. © getty 20/21 Platz 1: RED BULL | abgespulte Testkilometer: 1.997 | schnellste Rundenzeit: 1:28.960 | Mit zwei Tagesbestzeiten sowie 369 abgespulten Runden darf sich der Rennstall aus Österreich ohne Frage mit dem Titel "Testweltmeister" schmücken. © getty 21/21 Zudem wurde der teaminternen Nummer eins Max Verstappen mit Sergio Perez ein starker zweiter Fahrer an die Seite gestellt. Red Bull hat derzeit wohl das beste Gesamtpaket, für einen Angriff auf Mercedes scheint man bereit.

Formel 1: Auftaktrennen mit geimpften Fans

Das soll - und muss wohl auch - 2021 wieder anders werden. Beim Auftaktrennen in Bahrain am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) dürfen Geimpfte ebenso auf die Tribünen wie Menschen, die eine Coronainfektion bereits durchlebt haben. Weil weltweit immer mehr geimpft wird, will man spätestens in der zweiten Jahreshälfte wieder überall vor gut gefüllten Rängen fahren.

Und die Formel 1 selbst? Ein nicht geringer Teil des Trosses hat das Angebot des Königreichs Bahrain angenommen, sich während des dreiwöchigen Aufenthalts von den Testfahrten bis zum Auftaktrennen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen zu lassen.

"Alle Mitglieder unseres Rennstalls wurden bereits einmal geimpft", bekannte etwa Franz Tost, Teamchef von AlphaTauri mit Sitz im italienischen Faenza: "In Europa wissen wir nicht, wie lange wir warten müssen, deshalb sind wir sehr dankbar für diese Möglichkeit." Auch weite Teile der Ferrari-Crew nahmen das Angebot an. Die meisten Rennställe wollten sich nicht konkret äußern oder verwiesen auf die individuelle Entscheidungsfreiheit.

Formel 1 erstmals in Saudi-Arabien

Probleme bleiben dennoch. Im Juni in Aserbaidschan wird vor leeren Rängen gefahren, das ist bereits fix. Kanada ist bekannt für seine rigide Grenzpolitik, und der eigentlich für Mitte März als Saisonstart angesetzte Lauf in Australien wurde auf November verschoben.

Für China, das "Mutterland" des Coronavirus, will man auch noch ein Plätzchen in der zweiten Jahreshälfte finden. Weitere Verschiebungen oder gar Absagen mag niemand ausschließen.

Und: Erstmals soll in Saudi-Arabien gefahren werden, was bereits verschiedene Menschenrechtsorganisationen auf den Plan gerufen hat. Die Formel 1 und ihre Protagonisten umfahren derlei unangenehme Themen weiterhin konsequent. "Wir haben einen Vertrag unterschrieben, überall zu fahren. Keinen, laut dem wir mitbestimmen dürfen, wo wir fahren", sagte etwa Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Formel 1: Der Rennkalender 2021 im Überblick