Holt sich Lewis Hamilton auch beim Jubiläums-GP in Silverstone den Sieg? Heute stehen die freien Trainings an. Wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Los geht's um 12 Uhr mit dem ersten freien Training. Das zweite freie Training beginnt um 16 Uhr.

Großer Preis von Silverstone: Strecke, Termine, Programm

Wie bereits in der vergangenen Woche bietet die Strecke in Silverstone eine Runde mit 5,891 Kilometern Länge an. Enthalten sind zehn Rechts- und acht Linkskurven.

Gefahren wird hier seit 1950, damals wurde auf dem Silverstone Circuit der erste Formel-1-Weltmeisterschaftslauf überhaupt ausgetragen.

Start ins Rennwochenende ist heute um 12 Uhr, wenn das erste freie Training beginnt. Den Höhepunkt erreicht der Jubiläums-GP dann am Sonntag, wenn um 15.10 Uhr das Rennen startet.

Datum Uhrzeit Programm 7. August 12:00-13:30 Uhr 1. Freies Training 7. August 16:00-17:30 Uhr 2. Freies Training 8. August 12:00-13:00 Uhr 3. Freies Training 8. August 15:00-16:00 Uhr Qualifying 9. August ab 15.10 Uhr Rennen

Formel 1 - Jubiläums-GP in Silverstone: Freie Trainings heute live im TV und Livestream

Die freien Trainings heute seht Ihr entweder im RTL-Livestream oder bei Sky.

Während RTL unter anderem das Rennen am Sonntag im Free-TV zeigt, habt Ihr bei Sky die Möglichkeit, alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung zu verfolgen.

Streamen könnt Ihr das Angebot des Pay-TV-Senders entweder mit einem SkyGo-Zugang oder über ein Sky Ticket.

Die dritte Möglichkeit, Livebilder aus Silverstone zu bekommen, ist der Streamingdienst der Formel 1, F1TV. Dieser ist kostenpflichtig.

Formel 1 im Liveticker: Freies Training

Auch bei uns bekommt Ihr alle Infos zu den freien Trainings live. Im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grand-Prixes.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.