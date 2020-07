Das erste Rennen nach der Corona-Pause steht auf dem Programm. Für Ferrari war es ein enttäuschendes Wochenende, Mercedes dagegen fuhr wieder allen davon. Den großen Preis von Österreich I könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1 - Großer Preis von Österreich I: Das Rennen heute im Liveticker

Vor Beginn: Der Finne fuhr einen Vorsprung von 12 Tausendstel heraus. Umgerechnet war das ein Vorsprung von knapp 50 Metern.

Vor Beginn: Wie schon im Vorjahr sicherte sich Valtteri Bottas im ersten Rennen die Pole. Der Finne kämpft um einen neuen Vertrag.

Vor Beginn: War das ein verkorkstes Qualifying für Ferrari. Sebastian Vettel hatte bereits nach Q2 Feierabend, Charles Leclerc schrammte da ebenfalls nur knapp am Aus vorbei. In Q3 konnte sich der Monegasse zwar steigern, mehr als Platz 7 war aber nicht drin.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Rennstart ist heute um 15.10 Uhr.

© imago images / HochZwei

Formel 1 heute live: Das Rennen im TV und Livestream sehen

Zur neuen Saison hat sich nichts geändert. Wie üblich ist das Rennen bei RTL zu sehen. Der Privatsender berichtet noch dieses Jahr live und in voller Länge über die Formel 1. Ab 14 Uhr stimmt Euch RTL auf das Rennen ein. Das RTL-Team bleibt aufgrund der Corona-Vorschriften zu Hause, nur Reporter Kai Ebel ist vor Ort im Einsatz. Als Experten im Vorbericht haben sich Nico Rosberg und Timo Glock angekündigt.

Darüber hinaus könnt Ihr das Rennen auch über Sky sehen. Dort beginnt die Übertragung ebenfalls um 14 Uhr. Als Experten sind hier Nick Heidfeld und Ralf Schumacher, der sich aus seinem Wohnwagen an der Rennstrecke zuschaltet, im Einsatz. Zudem steht ein Livestream via Sky Go bereit.

Alternativ wird das komplette Formel-1-Programm auch im Livestream von F1 TV Pro ausgestrahlt. Dort müsst Ihr aber ein Abo haben und pro Monat 7,99 Euro bezahlen.

Formel 1, GP von Österreich I: Die Startaufstellung für das Rennen