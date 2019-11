Formel 1 - Brasilien-GP: Vettel und Leclerc crashen - Verstappen siegt

Max Verstappen hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen und damit seinen dritten Saisonsieg eingefahren. Der Red-Bull-Pilot setzte sich vor dem Überraschungszweiten Pierre Gasly im Toro Rosso durch. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wurde Dritter. Für die größte Aufregung sorgten aber die beiden Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc, die miteinander kollidierten und in der Folge ausfielen.

Zu Beginn kontrollierte Verstappen das Rennen und führte ein Feld an, das sich sehr schnell auf die Schonung der Reifen konzentrierte. Entsprechend hielten die vorderen Piloten Sicherheitsabstand zueinander, Zweikämpfe waren in dieser Phase kein Thema. Anders sah das bei Charles Leclerc aus, der von P14 losfuhr und nach zehn Runden schon den sechsten Platz eingenommen hatte.

Für mehr Action an der Spitze brauchte es also die Boxenstopps, die nach gut 20 Runden folgen sollten. Hamilton kam dadurch an Verstappen vorbei, der den Undercut des Briten aber wiederum einen Umlauf später mit einem Überholmanöver auf der Start-Ziel-Geraden konterte. Profitiert haben könnte der Niederländer dabei von einem Batterieproblem, über das Hamilton per Funk klagte. Immerhin gewann er auf der Geraden ungewöhnlich viele Meter auf den Silberpfeil.

Hamilton versuchte in der Folge, den Anschluss an Verstappen zu halten, haderte aber immer wieder mit seinen Reifen. Vettel hatte mit diesem Duell wenig zu tun - er war auf einer anderen Strategie unterwegs und hatte somit einigen Rückstand auf das Führungsduo.

Doch gut 15 Runden vor Schluss durfte sich der Heppenheimer wieder Hoffnung machen: Weil Valtteri Bottas mit Motorproblemen ausschied, kam das Safety Car auf die Strecke. Dadurch rückte er naturgemäß wieder an die Vorderleute heran und hatte den Vorteil der frischeren Pneus gegenüber Hamilton auf seiner Seite.

Um ebenfalls bessere Reifen im Schlusspurt zu haben, holte sich auch Verstappen nochmal einen neuen Satz. Dadurch fiel er zwar hinter Hamilton auf P2 zurück, holte sich diese Position aber schon beim Restart wieder zurück. Vettel hingegen verlor gegen Albon (Red Bull) und war somit nur noch einen Platz vor Leclerc. Das sollte fatale Folgen haben: Der Monegasse attackierte Vettel, der setzte auf der Gegengeraden zum Konter an, beide berührten sich und rissen sich die Reifen auf - Doppel-Ausfall Ferrari!

Dadurch rutsche Albon auf Platz zwei und Pierre Gasly im Toro Rosso auf drei. Hamilton war durch einen weiteren Stopp Vierter. In der vorletzten Runde attackierte Hamilton schließlich Albon und drehte diesen um. Dadurch rutschte Gasly auf zwei, am Ende setzte er sich mit einer halben Wagenlänge Vorsprung vor Hamilton durch.

Brasilien-GP: Der Start

Verstappen kam perfekt weg und behauptete seine Pole Position problemlos. Dahinter beschleunigte Hamilton einen Tick besser als Vettel und drängte sich außen in der ersten Kurve vorbei. Bottas und Albon hielten ihre Plätze.

Ohne Berührungen ging es auch für das hintere Feld durch das Senna-S. Hülkenberg verlor dennoch zwei Positionen und fiel auf Platz 15 zurück. Einen Platz gut machte hingegen Leclerc (13.).

Reifenstrategie beim Brasilien-GP:

Während man ursprünglich von einem Ein-Stopp-Rennen ausging, machten die heißeren Temperaturen am Sonntag einen zweiten Stopp eigentlich unabdingbar.

Als erster bog Hamilton nach 20 Runden ab, um mit einem Undercut an Verstappen vorbeizukommen. Der Plan ging (zumindest aus strategischer Sicht) auf, Verstappens Stopp in der nächsten Runde kam zu spät. Vettel wartete mit seinem ersten Reifenwechsel bis zur 26. Runde und fuhr dann auf Mediums weiter. Sein zweiter Stopp folgte im 49. Umlauf und damit sechs Runden später als Hamiltons.

Spannend wurde es dann nochmal, als das Safety Car ausgerufen wurde: Hamilton bekam die Anweisung, nur zu einem dritten Stopp hereinzukommen, wenn Verstappen draußen bleibe - das tat der Pole Setter nicht. Hamilton fuhr also auf seinen alten Mediums weiter.

Highlight des Rennens: Charles Leclerc vs. Valtteri Bottas

Nach rund zwei Drittel des Rennens stürmte Bottas an Leclerc heran. Während der Ferrari-Mann auf alten Reifen unterwegs war, hatte Bottas frische Gummis aufgeschnallt. Eine schnelle Angelegenheit also? Von wegen. Leclerc verteidigte sich rundenlang mit dem Messer zwischen den Zähnen und brachte Bottas so zur Verzweiflung. Der Zweikampf endete erst mit Bottas' Ausfall.

Top des Rennens: Max Verstappen

Nach perfektem Start kontrollierte er das Geschehen bis zum ersten Boxenstopp. Dass ihm dann Robert Kubica vors Auto fuhr und Hamilton vorbeizog, brachte ihn nicht aus der Ruhe. Stattdessen konterte Verstappen den Undercut des Briten aus und fuhr so seinen achten Sieg in der Königsklasse ein.

Flop des Rennens: Haas

Nach einer verkorksten Saison waren die beiden Q3-Teilnahmen am Samstag ein voller Erfolg für die Haas-Mannschaft. Doch davon kaufen können sich Magnussen und Romain Grosjean nichts. Im Rennen ging es nämlich wieder deutlich zurück. Punkte? Fehlanzeige.