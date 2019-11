Formel 1 - USA-GP: Das Freie Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht für den drittletzten Grand Prix in dieser Saison in den USA Halt. SPOX gibt Euch alle Informationen zu den Freien Trainings und verrät Euch, wo Ihr diese live mitverfolgen könnt.

USA-GP: Wann und wo finden die Freien Trainings statt?

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in den USA zu Gast. Gefahren wird von Freitag bis Sonntag auf dem Circuit of the Americas im texanischen Austin.

Formel 1: Der Zeitplan des USA-GPs

Der Zeitplan des USA-Wochenendes:

Datum Uhrzeit Session 01.11.19 17 Uhr 1. Freies Training 21 Uhr 2. Freies Training 02.11.19 19 Uhr 3. Freies Training 22 Uhr Qualifying 03.11.19 20.10 Uhr Rennen

USA-GP: Das Freie Training im TV und Livestream

In Deutschland wird die Formel 1 bei RTL übertragen. Der Privatsender zeigt an diesem Wochenende jedoch nur die Vorberichte zum Rennen sowie das Rennen selbst live. Alle Freien Trainings und das Qualifying werden beim Schwestersender n-tv gezeigt. Einen Livestream gibt es via TVNow. Dieser kostet nach Ablauf eines gratis Monats zum testen 4,95 Euro monatlich.

Kostenplichtig, dafür im Gegensatz zu RTL aber vollkommen werbefrei, gibt es das Wochenende beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Dort werden neben allen Live-Sessions auch die Pressekonferenzen gezeigt. Mit SkyGo gibt es auch hier einen Livestream.

Für alle hardcore Motorsport-Fans ist der Streamingdienst F1.tv zu empfehlen. Ähnlich wie bei Sky gibt es hier sämtliche Sessions, Pressekonferenzen und Vor- und Nachberichte. Zusätzlich werden aber auch alle Rennen der Formel 2 und Formel 3 ausgestrahlt sowie verschiedenste Kamera-Perspektiven angeboten. Der Dienst ist ebenfalls kostenpflichtig und kostet für deutsche Zuschauer 64,99 Euro im Jahr.

USA-GP: Liveticker

Wir bei SPOX bieten Euch zu jeder Session des Wochenendes einen kostenlosen Liveticker an.

USA-GP: Die Strecke im Überblick

Steckbrief:

Streckenname Circuit of the Americas Länge 5.516 Meter Runden 56 Distanz 308,405 km Rechtskurven 9 Linkskurven 11

Formel 1 - USA-GP: Kühles Wetter in Austin

Für das Rennwochenende in Austin werden, ganz im Gegensatz zu Mexiko in der vergangenen Woche, äußert niedrige Temperaturen erwartet. Nachts kann es sogar auf bis zu ein Grad Celsius abkühlen. Am Donnerstag werden es aller Voraussicht nach nicht mehr als elf Grad, während des ersten Freien Trainings werden derzeit neun Grad erwartet. Erst der Sonntag soll mit 19 Grad Celsuis wieder etwas wärmer werden.

Formel 1: Der WM-Stand nach 18 von 21 Rennen

Fahrer:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 363 2 Valtteri Bottas Mercedes 289 3 Charles Leclerc Ferrari 236 4 Sebastian Vettel Ferrari 230 5 Max Verstappen Red Bull 220 6 Pierre Gasly Toro Rosso 77 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 76 8 Alexander Albon Red Bull 74 9 Sergio Perez Racing Point 43 10 Daniel Ricciardo Renault 38

Teams: