Formel 1 - Japan-GP: Das Rennen in Suzuka heute im LIVE-TICKER

Der Große Preis von Japan steht heute trotz Taifun Hagibis auf dem Programm. Das F1-Rennen aus Suzuka könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1: Der GP von Japan im LIVE-TICKER

Top10: 1. Bottas, 2. Vettel, 3. Hamilton, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Ricciardo, 9. Perez, 10. Giovinazzi

16: Albon kommt als erster Fahrer in die Box.

16: Lewis Hamilton ist im DRS-Fenster von Vettel!

15: Max Verstappen muss aufgeben.

14: Leclerc kommt endlich am Alfa von Räikkönen vorbei und auch für seinen Teamkollegen gibt es gute Nachrichten, denn die Rennleitung entscheidet, dass es kein Fehlstart von Vettel war.

12: Bottas kann sich von nun Vettel lösen. Der Finne liegt jetzt vier Sekunden vor Vettel.

11: Sollte Vettel wirklich bestraftet werden sein, müsste es auch für Bottas, der ebenfalls als Reaktion auf Vettel zu früh losgefahren ist, eine Strafe nach sich ziehen.

10: Hinten dem Spitzentrio liegt überraschend Carlos Sainz. Der McLaren-Pilot hat aber Albon im Heck.

10: Die Rennleitung ermittelt gegen Sebastian Vettel wegen einen möglichen Frühstart!

10: Leclerc fährt mit den Gelben starke Zeiten und hat gegen Verstappen mit offenem Flügel kein Problem, den Red Bull locker zu überholen.

9: Bottas fährt 2,5 Sekunden vor Vettel. Der wiederum ist knapp zwei Sekunden vor Hamilton.

8: Durch den Unfall von Leclerc würde sich Mercedes die Konstrukteur-WM holen.

6: Die Rennleitung ermittelt weiter, nun gegen den Unfall zwischen Verstappen und Leclerc.

5: Albon probiert es mit der Brechstange gegen Norris. Der McLaren muss aufs Gras ausweichen und fällt daher auf Rang 20 zurück. Die Rennleitung ermittelt.

4: Bottas führt mit knapp zwei Sekunden Vorsprung das Rennen an.

4: Leclerc boxt und bekommt die Mediums aufgezogen.

3: Ein Flügelteil von Leclerc hat sich aufgelöst und schießt den Spiegel von Hamilton ab.

3: Und dennoch bleibt der Ferrari-Pilot draußen. Derweilen hat sich Nico Hülkenberg auf Platz 10 vorgeschoben. Verstappen jagt dem Feld hinterher.

2: Leclerc bleibt überraschenderweise draußen. Sein Frontflügel hängt, er muss in die Box.

1: Der Frontflügel bei Leclerc sieht ordentlich demoliert aus. Er muss sicherlich an die Box. Für Max Verstappen geht es erstmal weiter.

1: Vettel kommt schlecht weg, der sofort von Bottas überholt wird. Verstappen fliegt nach vorne, wird aber von Leclerc abgeschossen.

Formel 1: Der GP von Japan heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Autos sind unterwegs zur Formationsrunde.

Vor Beginn: Ein großer Respekt geht an die Crews von Kevin Magnussen und Robert Kubica, die die Boliden der Fahrer tatsächlich wieder renntauglich gemacht haben. Beim Dänen gibt es ein neues Getriebe, weswegen er eine überflüssige +5 in der Startaufstellung erhält, da er eh vom letzten Platz startet. Denn Kubica erhält neben einem neuen Getriebe sogar neue Chassisteile und muss aus der Boxengasse starten.

Vor Beginn: Die Top 10 startet einheitlich auf den roten und damit weichsten Reifen. Nach 24-27 Runden würde man bei einem Ein-Stopper in die Box kommen. Nach jeweils 20 Runden würden die Zwei-Stopper in die Boxengasse kommen.

Vor Beginn: Wahrscheinlich ist heute eine Ein-Stopp-Strategie. Nur geringfügig langsamer sollen laut Berechnungen zwei Stopps sein.

Vor Beginn: Der Wetterbericht für das heutige Rennen sieht trocken aus. Knapp zehn Prozent Regenwahrscheinlichkeit gibt es nur noch. Dafür ist aber reichlich Wind vorhanden.

Vor Beginn: Am Sonntagmorgen fuhr dann überraschend Sebastian Vettel auf Pole Position, vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc und Valtteri Bottas. Erst dahinter folgt WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton vor den beiden Red Bulls von Max Verstappen und Alexander Albon. Nico Hülkenberg (Renault) wurde lediglich 14.

Vor Beginn: Der Taifun Hagibis hat den Zeitplan des Großen Preis von Japan erheblich durcheinandergebracht. Aufgrund der schwereren Unwetter musste das Qualifying auf Sonntag (3 Uhr MESZ) verlegt werden. Das 3. Freie Training wurde gestrichen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Rennstart ist um 7.10 Uhr.

© getty

Formel 1: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Den GP von Japan könnt Ihr sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV sehen. Der Pay-TV-Sender Sky startet auf Sky Sport 1 HD seine Vorberichte um 6 Uhr mit Kommentator Sascha Ross und Experte Ralf Schaumacher. Darüber hinaus können Sky-Kunden das Rennen auch im Livestream via Sky Go verfolgen. Alternativ könnt Ihr Euch mit dem Sky Ticket einen Tagespass kaufen und so das Rennen bei Sky sehen.

Im Free-TV ist das Rennen bei RTL zu sehen. Ebenfalls ab 6 Uhr startet RTL seinerseits mit der Vorberichterstattung zum Japan-GP. Der Kölner Privatsender bietet zusätzlich einen kostenpflichtigen Livestream an, mit dem Ihr das gesamte Geschehen von unterwegs verfolgen könnt. Nach einem kostenlosen Monat kostet Euch TVNow 4,99 Euro im Monat.

Alternativ stellte die Formel 1 einen eigenen Livestream via F1 TV zur Verfügung, Dieser kostete in der Vollversion 64,99 Euro im Jahr oder in der Light Version 26,99 Euro jährlich.

Formel 1: Die Startaufstellung

Sebastian Vettel startet vor Teamkollege Leclerc ins Rennen. Dahinter liegen die Mercedes, die allerdings im Training wesentlich schnell waren.

1. Sebastian Vettel (Heppenheim) Ferrari 1:27,064 Minuten

2. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari 1:27,253

3. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 1:27,293

4. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:27,302

5. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull Honda 1:27,851

6. Alexander Albon (Thailand) Red Bull Honda 1:27,851

7. Carlos Sainz jr. (Spanien) McLaren Renault 1:28,304

8. Lando Norris (Großbritannien) McLaren Renault 1:28,464

9. Pierre Gasly (Frankreich) Toro Rosso Honda 1:28,836

10. Romain Grosjean (Frankreich) Haas Ferrari 1:29,344

11. Antonio Giovinazzi (Italien) Alfa Romeo Ferrari 1:29,254

12. Lance Stroll (Kanada) Racing Point Mercedes 1:29,345

13. Kimi Räikkönen (Finnland) Alfa Romeo Ferrari 1:29,358

14. Daniil Kwjat (Russland) Toro Rosso Honda 1:29,563

15. Nico Hülkenberg (Emmerich) Renault 1:30,112

16. Daniel Ricciardo (Australien) Renault 1:29,822

17. Sergio Perez (Mexiko) Racing Point Mercedes 1:30,344

18. George Russell (Großbritannien) Williams Mercedes 1:30,364

19. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas Ferrari ohne Zeit

20. Robert Kubica (Polen) Williams Mercedes ohne Zeit

Formel 1: Die Gesamtwertung vor dem GP von Japan

Lewis Hamilton kann zwar noch nicht in Japan Weltmeister werden, doch die erneute Titelverteidigung gilt bei noch fünf verbliebenen Rennen als sehr wahrscheinlich.