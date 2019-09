Formel 1, Italien-GP: Qualifying Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Italien, Monza, Formel 1! Bei diesen drei Wörtern schlägt das Herz jedes Rennsportfans höher. Heute steht auf dem legendären Monza Eni Circuit das Qualifying an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Rennspektakel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende im Ferrari-Land zu Gast. Das Rennen ist traditionell nicht nur eines der spannendsten, sondern findet gleichzeitig auch auf dem schnellsten Circuit des Formel-1-Kalenders statt.

Formel 1, Italien GP: Zeitplan für das Rennen in Monza

Ehe am Sonntag das Rennen stattfindet, begann das Rennwochenende gestern mit dem 1. & 2. Freien Training. Heute steht neben dem Qualifying auch das 3. Freie Training auf dem Programm.

Tag Programm Startzeit Samstag 3. Freies Training 12:00 Uhr Samstag Qualifying 15:00 Uhr Sonntag Rennen 15:10 Uhr

Formel 1, Italien-GP: Qualifying heute live im TV und Livestream

Das Qualifying wird heute live und in voller Länge von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender geht um 14.45 Uhr mit Kommentator Sascha Roos auf Sendung. Darüber hinaus ist das Qualifying auch bei RTL zu sehen. Der Privatsender geht um 14 Uhr mit Moderator Florian König und den beiden Kommentatoren Christan Danner und Heiko Waßer auf Sendung.

Zudem könnt Ihr die Session im Livestream auf tvnow.de und bei F1 TV Pro sehen.

In Österreich ist ORF 1 für die Übertragung zuständig, in der Schweiz übernimmt das SRF2.

Formel 1: Großer Preis von Italien im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Rennen live im TV oder Livestream zu verfolgen, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Dort werden Euch Livestreams zu allen Sessions des Rennwochenendes geboten, so auch zum Qualifying.

Formel 1 bleibt langfristig in Monza

Am 4. September wurde der 90. Jahrestag des Großen Preis von Italien im Rennsport gefeiert, genau wie das 90-jährige Bestehen der Scuderia Ferrari, die einst von Enzo Ferrari gegründet wurde. Im Rahmen dieser Veranstaltung gab der italienische Automobil-Club ACI bekannt, dass die Zusammenarbeit mit der Königsklasse des Motorsports bis ins Jahr 2024 verlängert wurde.

Damit bleibt der Grand Prix in Italien der einzige, neben dem Traditionsrennen in Silverstone, der seit der Gründung der Formel 1 im Jahr 1950 jährlich Austragungsort eines Formel-1-Rennens war.

Formel 1: Der WM-Stand vor dem Rennen in Monza

Am vergangenen Wochenende konnte Charles Leclerc in Spa seinen ersten Formel-1-Sieg feiern und damit gleichzeitig auch den ersten für die Scuderia Ferrari in diesem Jahr. Mit dem Sieg verkürzte der Monegasse den Abstand auf Teamkollegen Sebastian Vettel, der nur Vierter wurde. Lewis Hamilton holte mit einem starken zweiten Platz weitere Punkte in Richtung seines sechsten WM-Titels.

