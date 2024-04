DEL: Nächster Sieg gegen Red Bull München! Bremerhaven setzt Serie fort - Eisbären schlagen Straubing nach drittlängstem Spiel

Zum Rekord aus dem Jahr 2008, als die Kölner Haie und die Adler Mannheim 168 Minuten auf dem Eis gestanden hatten, fehlte noch ein gutes Stück, und doch hätte es in Straubing kaum dramatischer laufen können. Die Eisbären hatten bereits mit 3:1 geführt, gaben den Vorsprung aber noch aus der Hand.

Dank US-Stürmer Ronning verbesserte Berlin dennoch seine Ausgangslage ungemein und nimmt das Finale in den Blick. Das erste Spiel hatten die Eisbären mit 3:1 gewonnen, vier Siege sind zum Finaleinzug nötig. Das dritte Spiel der "best-of-seven"-Serie steht bereits am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Berlin an.

Ebenfalls in der Verlängerung, aber schon nach 74 Minuten, hatten zuvor die Fischtown Pinguins Bremerhaven bei Meister Red Bull München 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) gewonnen. Auch sie führen in ihrer Serie mit 2:0. Bremerhaven empfängt München ebenfalls am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport).