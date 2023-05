Leon Draisaitl zur Eishockey-WM? NHL-Star könnte nach Playoff-Aus mit den Edmonton Oilers in den deutschen WM-Kader nachrücken

Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers im Play-off-Viertelfinale der NHL ausgeschieden und könnte nun in den deutschen WM-Kader nachrücken. Fragen und Antworten.

Der Stanley-Cup-Traum von Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ist auch im neunten Anlauf geplatzt. Der gebürtige Kölner verlor mit seinen Edmonton Oilers das sechste Spiel im Play-off-Viertelfinale der NHL gegen die Vegas Golden Knights mit 2:5. Durch die vierte Niederlage der Oilers ist die Serie entschieden, Las Vegas trifft im Halbfinale auf den Sieger des Duells Dallas Stars gegen Seattle Kraken.

"Das tut weh. Es ist schwer, gerade Worte zu finden", sagte Draisaitl, der seinen 18 Scorerpunkten (13 Tore) in der Endrunde keinen weiteren hinzufügen konnte: "Wenn du in eine Saison gehst, um sie zu gewinnen, und dann schaffst du es nicht, dann fühlt sich das an wie ein Versagen und wie ein verlorenes Jahr." Jeder müsse nun "alles tun", um dieses Gefühl nicht noch einmal erleben zu müssen. Seine eigene Leistung sah er kritisch: "Ich war heute nicht gut."

Leon Draisaitl: Rückt er in den deutschen Kader bei der Eishockey-WM nach?

Draisaitl (27) könnte durch das Play-off-Aus zu einem Thema für die deutsche Nationalmannschaft werden, die am Montagabend bei der WM im finnischen Tampere ihr drittes Vorrundenspiel bestreitet. DEB-Sportdirektor Christian Künast sagte am Sonntag, er wolle "anfragen, wie es bei ihm aussieht". Ein Leon Draisaitl "würde sich auch für ein Spiel lohnen", erklärte Künast weiter.

Am Montag sagte Nationalmannschafts-Sprecher Matthias Scholze zu Sport1: "Wir haben riesigen Respekt vor dem, was Leon geleistet hat und geben ihm jetzt erstmal Raum." Eine Entscheidung werde definitiv nicht am Montag verkündet werden.

© getty Leon Draisaitl schied mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs gegen die Vegas Golden Knights aus.

Eishockey-WM: Der Spielplan des DEB-Teams

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis 12. Mai 19.20 Uhr Schweden 0:1 [N] 13. Mai 19.20 Uhr Finnland 3:4 [N] 15. Mai 15.20 Uhr USA 18. Mai 19.20 Uhr Dänemark 19. Mai 19.20 Uhr Österreich 21. Mai 15.20 Uhr Ungarn 23. Mai 11.20 Uhr Frankreich

Eishockey-WM: Welche NHL-Profis könnten noch nachrücken?

Auch eine WM-Teilnahme von Torhüter Philipp Grubauer, der mit Seattle noch um den Einzug ins Stanley-Cup-Halbfinale kämpft, schloss der DEB-Sportdirektor nicht aus. Zwei Kaderplätze hat der DEB bei der WM bislang noch offen gelassen.

Grubauer trifft mit seinen Seattle Kraken in der Nacht zum Dienstag in Spiel 7 der Serie auf die Dallas Stars. Sollte er die West Conference Finals erreichen, ist ein Nachrücken zur Weltmeisterschaft ausgeschlossen.

© getty Philipp Grubauer trifft mit den Seattle Kraken in Spiel 7 der Western Conference Semifinals der NHL-Playoffs auf die Dallas Stars.

Eishockey-WM: Wie läuft es für Deutschland?

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat keinen guten Start in die Weltmeisterschaft 2023, die in Lettland und Finnland ausgetragen wird, hingelegt. In der schwierigen Gruppe A musste sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis sowohl den Schweden (0:1) als auch dem amtierenden Weltmeister aus Finnland (3:4) geschlagen geben.

Am Montag, den 15. Mai, geht die Vorrunde direkt gegen das nächste Topteam weiter. In der Nokia Arena in Tampere (Finnland) wartet mit den USA der aktuelle Tabellenführer. Um 15.20 Uhr geht die Partie los.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und den USA.

Eishockey WM: Die Tabelle der Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 USA 2 2 0 0 0 0 0 11:2 9 6 2 Schweden 2 2 0 0 0 0 0 6:0 6 6 3 Dänemark 2 1 1 0 0 0 0 7:4 3 5 4 Frankreich 2 0 1 0 0 1 0 5:5 0 3 5 Finnland 2 1 0 0 1 0 0 5:7 -2 3 6 Österreich 2 0 0 0 1 1 0 1:7 -6 1 7 Deutschland 2 0 0 0 2 0 0 3:5 -2 0 8 Ungarn 2 0 0 0 2 0 0 2:10 -8 0

Eishockey - DEB-Team: Deutschlands Kader bei der WM 2023

Leon Gawanke stieß am Sonntag zum Team. Ob der AHL-Verteidiger schon am Montag im Spiel gegen die USA dabei ist, ist fraglich.