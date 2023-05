Die Eishockey-WM in Finnland und Lettland steht kurz bevor, also stellt sich eine Frage: wo könnt Ihr die Partien live und in Farbe sehen? Wir klären über die verschiedenen Übertragungswege im TV und Livestream auf.

Am Freitag, den 12. Mai, geht es los mit der 86. Eishockey-Weltmeisterschaft. Finnland und Lettland richten das Turnier in diesem Jahr gemeinsam aus.

Wenn Ihr wissen möchtet, welche Spiele im Free-TV zu sehen sind und wo die restlichen Partien laufen, seid Ihr hier genau richtig!

Eishockey-WM live im Free-TV? So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Das Wichtigste vorweg: Die Partien der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr vollkommen kostenlos bei Sport1 sehen. Der Sportsender zeigt neben den DEB-Spielen noch einige weitere Matches im Free-TV und Livestream, unter anderem das Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Ein ähnliches Programm bietet auch MagentaSport. Hier gibt es ebenfalls die Deutschlandspiele sowie die K.o.-Runde - im Gegensatz zu Sport1 ist hier allerdings ein Abo fällig.

Und was ist mit den weiteren Begegnungen? Da müsst Ihr auf der kostenpflichtigen Plattform Sport1+ vorbeischauen. Wenn Ihr dort ein Abonnement abschließt, könnt Ihr - mit ganz wenigen Ausnahmen - die gesamte WM live verfolgen.

© getty Wie schlägt sich das DEB-Team bei der Eishockey-WM 2023?

Eishockey-WM im Liveticker von SPOX

Wenn Ihr keine Zeit oder Lust habt, Euch die Spiele in Bewegtbild anzusehen, könnt Ihr auch einfach bei uns vorbeischauen. Wir bieten nämlich zahlreiche WM-Partien im Ticker an. Welche? Das erfahrt Ihr in unserer Liveticker-Übersicht.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Eishockey-WM: Die Gruppen im Überblick

In zwei Gruppen sind die 16 Nationen bei der WM aufgeteilt. Das DEB-Team muss in Gruppe A ran, deren Partien im finnischen Tampere ausgetragen werden. So sieht das Teilnehmerfeld aus:

Gruppe A, Tampere (Finnland) Finnland USA Schweden Deutschland Dänemark Frankreich Österreich Ungarn

Gruppe B, Lettland (Riga) Kanada Tschechien Schweiz Slowakei Lettland Norwegen Kasachstan Slowenien

Eishockey WM: Die Termine

Gruppenphase: 12. bis 23. Mai

12. bis 23. Mai Viertelfinale: 25. Mai

25. Mai Halbfinale: 27. Mai

27. Mai Spiel um P3 & Finale: 28. Mai

Eishockey - DEB-Team: Deutschlands Kader für die vierte Phase der Vorbereitung zur WM 2023