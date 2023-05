Eishockey WM - Deutschland vs. Finnland, Übertragung: Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft kriegt es das DEB-Team heute mit Co-Gastgeber Finnland zu tun. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist gestern mit einer 0:1-Niederlage gegen Schweden in die Weltmeisterschaft 2023, die in Lettland und Finnland ausgetragen wird, gestartet. Einen Tag später, am heutigen Samstag (13. Mai) also, bestreitet das DEB-Team direkt das nächste Vorrundenspiel in der Gruppe A.

Dabei steht dem Team von Bundestrainer Harold Kreis erneut ein Gegner aus Skandinavien gegenüber. Deutschland trifft heute um 19.20 Uhr auf Co-Gastgeber Finnland. Der amtierende Weltmeister, der ebenfalls sein Auftaktspiel verlor - 1:4 gegen die USA -, genießt also einen Heimvorteil, gespielt wird in der Nokia-Areena in Tampere (Finnland).

Eishockey WM - Deutschland vs. Finnland, Übertragung: Vorrunde heute live im TV und Livestream

Im Vergleich zum gestrigen Auftaktspiel gegen Schweden gibt es keine Änderungen, was die Übertragung anbelangt. Magenta Sport und Sport1 sind auch heute die richtigen Ansprechpartner.

© getty Moritz Seider zählt zu den Leistungsträgern des DEB-Teams.

Sport1 überträgt das Duell gegen die Finnen im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Um 19.15, fünf Minuten vor dem Auftaktbully, startet die Übertragung, wobei Jana Wosnitza die Rolle der Moderatorin übernimmt und Sebastian Schwele das Spielgeschehen kommentiert. Rick Goldmann fungiert für das Spiel als Experte. Einen Haken gibt es allerdings: Sport1 bietet das Spiel nur bis 19.55 Uhr an, zeigt somit nicht das komplette Spiel.

Dasselbe kann man von Magenta Sport nicht behaupten, der Anbieter der Telekom lässt ab 18.30 Uhr keine Sekunde aus. Zum Einsatz kommt folgendes Personal:

Kommentar: Alex Kunz

Alex Kunz Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Patrick Ehelechner

Die Kosten für das Magenta-Sport-Abo sind unterschiedlich hoch, abhängig davon, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Telekom-Kunden zahlen:

9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo

4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo

Bei Nicht-Telekom-Kunden sieht die Kostenstruktur so aus:

16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo

9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo

Eishockey WM - Deutschland vs. Finnland, Übertragung: Vorrunde heute im Liveticker

Falls Ihr trotzdem keine Möglichkeit habt, beim Spiel live mit dabei zu sein, steht Euch mit dem Liveticker von SPOX eine weitere Option zur Verfügung.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Finnland.

Eishockey WM - Deutschland vs. Finnland, Übertragung: Vorrunde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Finnland

Deutschland vs. Finnland Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2023

Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Vorrunde, 1. Spieltag

Vorrunde, 1. Spieltag Datum: 13. Mai 2023

13. Mai 2023 Uhrzeit: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Ort: Nokia-Areena, Tampere (Finnland)

Nokia-Areena, Tampere (Finnland) TV: Magenta Sport, Sport1

Livestream: Magenta Sport, Sport1

Eishockey WM: Die Tabelle der Gruppe A