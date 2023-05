Deutschland trifft im vierten Spiel bei der Eishockey-WM heute auf Dänemark. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden!

Kann Deutschland nach drei erfolglosen Spielen endlich die ersten Punkte einsacken? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX!

Eishockey WM: Deutschland vs. Dänemark heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch wenn die Leistungen stimmten - es war kein guter Start ins Turnier für die deutsche Nationalmannschaft. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Schweden kassierte das DEB-Team auch gegen Finnland (3:4) und die USA (2:3) Pleiten. Gegen Dänemark dürfte es Deutschland ebenfalls nicht leicht haben: Das Nachbarland hat mit zwei Siegen in regulärer Spielzeit und einem in Overtime aktuell den zweiten Rang in Gruppe A inne.

Vor Beginn: Wie alle Begegnungen in Gruppe A steigt auch die heutige in der Nokia Arena im finnischen Tampere. Ab 19.20 Uhr geht's dort zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Dänemark bei der Eishockey-WM.

Eishockey WM: Deutschland vs. Dänemark heute im TV und Livestream

Ihr möchtet Deutschland vs. Dänemark live und in Farbe sehen? Dann habt Ihr dafür eine kostenfreie Variante: Sport1. Um 19 Uhr beginnt im TV und Livestream der Countdown mit Moderatorin Jana Wosnitza und Experte Rick Goldmann, anschließend kommentiert Sebastian Schwele das Geschehen.

Darüber hinaus könnt Ihr gegen eine Gebühr auch zu Magenta Sport greifen, hier geht's schon um 18.30 Uhr los. Folgendes Team ist im Einsatz:

Kommentar: Alex Kunz

Alex Kunz Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Frank Mauer

