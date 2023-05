Eishockey WM 2023 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Es ist so weit, heute wird die Eishockey-WM in Finnland und Lettland offiziell eröffnet. Ihr habt Fragen zu Spielen, Zeitplan oder der Übertragung im TV und Livestream? SPOX liefert Antworten!

Vom 12. bis 28. Mai 2023 geht es in Finnland und Lettland bei der 86. Eishockey-WM rund. Bis zum 23. Mai findet die Gruppenphase statt, im Anschluss folgen am 25. Mai das Viertelfinale, am 27. Mai das Halbfinale und am 28. Mai das Spiel um Platz drei sowie das Finale.

Am heutigen Freitag, den 12. Mai 2023, werden vier Begegnungen ausgetragen, unter anderem muss auch Deutschland gleich zu Beginn ran. Der Gegner: Schweden.

Wenn Ihr wissen möchtet, welche Partien darüber hinaus noch anstehen und wo das Ganze im TV und Livestream läuft, lest einfach weiter.

Eishockey WM 2023 heute live: Spiele, Zeitplan am Freitag

Vier Begegnungen sind für den Eröffnungstag der Eishockey-WM angesetzt, den Auftakt macht Gastgeber Finnland gegen die USA um 15.20 Uhr. Das DEB-Team ist gegen Schweden erst ein wenig später, nämlich um 19.20 Uhr, gefragt. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Gruppe Team A Team B Gruppe 15.20 Uhr Finnland USA A 15.20 Uhr Slowakei Tschechien B 19.20 Uhr Schweden Deutschland A 19.20 Uhr Lettland Kanada B

© getty Das DEB-Team geht bei der Eishockey WM 2023 in der Gruppe A an den Start.

Eishockey WM 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr das Spiel der Deutschen sehen möchtet, müsst Ihr gar nicht allzu lange nach dem richtigen Übertragungsort suchen: Sport1 zeigt nämlich alle Partien des DEB-Teams gratis im TV und im Livestream auf der Website. Los geht es um 19 Uhr mit dem Countdown.

Darüber hinaus wird der Sportsender noch einige weitere Partien gratis zur Verfügung stellen, unter anderem auch das Auftaktspiel zwischen Finnland und den USA. Hier gibt es noch ein wenig mehr Vorlauf, um 14.30, also eine knappe Stunde vor dem Spiel, beginnen die Vorberichte.

Die weiteren Spiele des Tages, also Slowakei vs. Tschechien und Lettland vs. Kanada, gibt es nur auf Sport1+ zu sehen. Hier müsst Ihr ein Abo abschließen, wenn Ihr live dabei sein möchtet.

Eine weitere Option für Schweden vs. Deutschland ist MagentaSport, der Dienst der Telekom ist allerdings ebenfalls mit Kosten verbunden.

Eishockey WM 2023 heute live: Liveticker von SPOX

Auch SPOX begleitet die Weltmeisterschaft und tickert zahlreiche Spiele live - am heutigen Freitag findet Ihr in unserer Liveticker-Übersicht alle vier Partien.

Eishockey WM: Die Termine

Gruppenphase: 12. bis 23. Mai

12. bis 23. Mai Viertelfinale: 25. Mai

25. Mai Halbfinale: 27. Mai

27. Mai Spiel um P3 & Finale: 28. Mai

Eishockey WM 2023: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A, Tampere (Finnland) Finnland USA Schweden Deutschland Dänemark Frankreich Österreich Ungarn