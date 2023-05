Eishockey WM - Deutschland vs. USA, Übertragung: Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland bestreitet heute gegen die USA das dritte Vorrundenspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat keinen guten Start in die Weltmeisterschaft 2023, die in Lettland und Finnland ausgetragen wird, hingelegt. In der schwierigen Gruppe A musste sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis sowohl den Schweden (0:1) als auch dem amtierenden Weltmeister aus Finnland (3:4) geschlagen geben.

Von da an wird es auch nicht unbedingt leichter für das DEB-Team. Am heutigen Montag, den 15. Mai, geht die Vorrunde direkt gegen das nächste Topteam weiter. In der Nokia Arena in Tampere (Finnland) wartet mit den USA der aktuelle Tabellenführer. Um 15.20 Uhr geht die Partie los.

Das bislang letzte Duell zwischen Deutschland und den USA liegt gar nicht so weit zurück. Erst im letzten Vorbereitungsspiel für die WM, am 9. Mai, trafen die beiden Nationen aufeinander. Die US-Amerikaner behielten das bessere Ende für sich und gewannen das Spiel in München mit 6:3.

Eishockey WM: Der Spielplan des DEB-Teams

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis 12. Mai 19.20 Uhr Schweden 0:1 [N] 13. Mai 19.20 Uhr Finnland 3:4 [N] 15. Mai 15.20 Uhr USA 18. Mai 19.20 Uhr Dänemark 19. Mai 19.20 Uhr Österreich 21. Mai 15.20 Uhr Ungarn 23. Mai 11.20 Uhr Frankreich

Eishockey WM - Deutschland vs. USA, Übertragung: Vorrunde heute live im TV und Livestream

In Sachen Übertragung sind auch beim heutigen dritten Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft dieselben beiden Anbieter für die Übertragung verantwortlich. Im Free-TV wird das Duell von Sport1 übertragen, wo um 14.30 Uhr die Vorberichte starten. Jana Wosnitza übernimmt dabei den Moderationspart, während Sebastian Schwele danach das Geschehen auf dem Eis kommentiert. Rick Goldmann fungiert als Experte.

Zeitgleich kümmert sich der Sportsender auch darum, einen kostenlosen Livestream zur Verfügung zu stellen.

Neben Sport1 bietet auch Magenta Sport das Vorrundenspiel live und in voller Länge an. Ab 14.30 Uhr setzt der Anbieter der Telekom folgendes Personal für die Übertragung ein:

Kommentar: Alex Kunz

Alex Kunz Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Ronja Jenike

Für Magenta Sport wird ein Abonnement benötigt, Telekom-Kunden zahlen für dieses entweder 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo). Nicht-Kunden müssen entweder 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro je Monat (Jahresabo) hinblättern.

Eishockey WM - Deutschland vs. USA, Übertragung: Vorrunde heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit dabei und tickert die Partie live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und den USA.

