Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen die USA das letzte Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland. SPOX tickert die Begegnung live mit.

Deutschland trifft heute in einem Testspiel auf die Eishockey-Auswahl der Vereinigten Staaten. Wir bieten für Euch das Duell im Liveticker zum Mitlesen an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Eishockey - Deutschland vs. USA: Länderspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für das DEB-Team ist es das siebte und letzte Testspiel, bevor am Freitag, den 12. Mai, dann in Lettland und Finnland endlich die Weltmeisterschaft losgeht. In den vergangenen Wochen bestritt die deutsche Auswahl sechs Testspiele gegen Österreich, Tschechien und die Slowakei. Drei davon wurden gewonnen, drei gingen verloren.

Vor Beginn: Das Duell im Münchner Olympia-Eisstadion geht um 19.30 Uhr los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Testspiel zwischen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und den USA.

© getty Dominik Kahun ist Teil des deutschen WM-Kaders.

Eishockey - Deutschland vs. USA: Länderspiel heute im TV und Livestream

Um die Übertragung kümmern sich heute zwei Anbieter. Sport1 bietet das Duell im Free-TV und im kostenlosen Livestream an. Um 19.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung,

Auch bei Magenta Sport, das ebenfalls das Spiel überträgt, geht es um 19.15 Uhr los.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der DEL live bei MagentaSport - auch in der Konferenz

Eishockey: Die Vorbereitungsspiele der deutschen Mannschaft