Eishockey: DEB-Team mit zweitem Sieg unter Kreis

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung glanzlos ihren zweiten Sieg im fünften Spiel eingefahren.

Dominik Kahun (17., 55.), Dominik Bokk (30.) und Daniel Fischbuch (33.) trafen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). "Die Mannschaft hat heute über 60 Minuten hart gearbeitet. Der Sieg mit einem Tor geht in Ordnung", kommentierte Kreis: "Klar, die Slowaken haben sich einige Chancen herausgespielt, aber wir auch."

Die Gastgeber waren in Überzahl durch Samuel Knazko (5.) früh in Führung gegangen, der Puck wurde allerdings durch DEB-Kapitän Moritz Müller entscheidend ins Tor von Franzreb abgefälscht, der seiner Mannschaft in der Folge mit zahlreichen starken Paraden den Sieg rettete. Anschließend sprach er vom "bislang besten Spiel in der Vorbereitung" und lobte die "wahnsinnig gute Mannschaftsleitung".

Der Torhüter der Fischtown Pinguins Bremerhaven war beim Penalty von Robert Lantosi (45.) und dem späten Anschlusstreffer des früheren NHL-Profis Richard Panik (59.) allerdings noch zwei Mal chancenlos.

Nach der Reise in die Slowakei steht als Generalprobe am 9. Mai das Spiel gegen die USA (19.30 Uhr/MagentaSport) in München auf dem Programm, dann wird auch NHL-Profi JJ Peterka mitwirken und der WM-Kader stehen.

Die erste Weltmeisterschaft als Bundestrainer beginnt für Kreis, der als Spieler acht WM-Turniere und zwei Olympische Spiele bestritt, am 12. Mai in Tampere gegen Schweden. Die weiteren Vorrundengegner sind Finnland, die USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich.