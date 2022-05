Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Eishockey-WM 2022 stehen am heutigen Tag die letzten Vorrundenspiele auf dem Programm. Alle Informationen zu den Partien und wo Ihr diese heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Gruppenphase bei der Eishockey-WM 2022 wird am heutigen Dienstag, den 24. Mai, mit den verbleibenden Vorrundenspielen beendet. Das DEB-Team hat die K.o-Phase schon erreicht. Das Team von Toni Söderholm kann heute theoretisch sogar gegen die Schweiz noch den Gruppensieg erringen.

Insgesamt sechs Spiele werden heute am letzten Gruppenspieltag bei der Eishockey-WM in Finnland ausgetragen. Jeweils drei Spiele werden dabei in den Gruppen A und B stattfinden. Gespielt wird in Helsinki und Tampere um 11.20 Uhr, 15.20 Uhr und 19.20 Uhr.

Das DEB-Team spielt am heutigen Tag um 11.20 Uhr gegen die Schweiz. Das Parallelspiel um 11.20 Uhr bestreiten heute Schweden und Lettland. In der Gruppe A trifft die Slowakei auf Dänemark um 15.20 Uhr und Kanada auf Frankreich um 19.20 Uhr. Um 15.20 Uhr trifft in der Gruppe B die USA auf Norwegen und im Abendspiel um 19.20 Uhr Gastgeber Finnland auf Tschechien.

© getty Daniel Fischbuch ist mir vier Treffern der erfolgreichster Torschütze des DEB-Teams.

Das DEB-Team von Toni Söderholm hat im vorletzten Gruppenspiel Kasachstan knapp mit 5:4 geschlagen. Damit hat sich Deutschland in der Gruppe A in eine Position befördert, in der sie um den Gruppensieg kämpfen kann. Dafür müsste das DEB-Team jedoch gegen die Schweiz, den noch ungeschlagenen Spitzenreiter, einen hohen Sieg holen. Das wäre in der WM-Historie ein Novum: Noch nie hat Deutschland bei einer WM als Erster das Achtelfinale erreicht.

Gruppe Begegnung Beginn A Deutschland vs. Schweiz 11.20 Uhr A Slowakei vs. Dänemark 15.20 Uhr A Kanada vs. Frankreich 19.20 Uhr B Schweden vs. Lettland 11.20 Uhr B USA vs. Norwegen 15.20 Uhr B Finnland vs. Tschechien 19.20 Uhr

Die heutigen Spiele bei der Eishockey WM zeigen diverse Sender im Free-TV und im Pay-TV. Zudem bietet sich Euch die Möglichkeit, die Partien in Livestreams live und in voller Länge zu erleben.

Im Free-TV zeigt Sport 1 heute die Partien zwischen Deutschland und der Schweiz, der Slowakei und Dänemark sowie das Spiel zwischen Finnland und Tschechien. Die Duelle seht Ihr dort live und in voller Länge ab 11.15 Uhr, 15.15 Uhr und 19.15 Uhr.

Das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz zeigt zudem Magenta Sport heute live im Pay-TV.

Ebenfalls im Pay-TV seht Ihr live und vollumfänglich auf Sport 1+ die Spiele Schweden vs. Lettland, USA vs. Norwegen und Kanada vs. Frankreich.

Sport 1 bietet zudem einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Dort könnt Ihr dann auch die Begegnungen, die im Free-TV laufen, auf der Sport 1-Website sehen.

Die Partie, die heute auf Sport 1+ übertragen werden, könnt Ihr live und in voller Länge im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

Magenta Sport zeigt das Spiel Deutschland vs. Schweiz zudem ebenfalls im kostenpflichtigen Livestream.

Vorrunde: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz 3: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

SPOX verfolgt für Euch ausgewählte Spiele der Eishockey-WM in ausführlichen Liveticker. Diese Spiele könnt Ihr heute bei SPOX im Liveticker erleben:

Gruppe A

Rang Mannschaft Spiele S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Schweiz 6 6 0 0 0 0 0 30:12 18 18 2 Deutschland 6 5 0 0 1 0 0 23:16 7 15 3 Dänemark 6 4 0 0 2 0 0 17:11 6 12 4 Kanada 6 4 0 0 2 0 0 27:17 10 12 5 Slowakei 6 3 0 0 3 0 0 16:18 -2 9 6 Frankreich 6 1 1 0 4 0 0 10:17 -7 5 7 Kasachstan 7 1 0 0 6 0 0 19:31 -12 3 8 Italien 7 0 0 0 6 1 0 12:32 -20 1

