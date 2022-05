Bei der Eishockey WM 2022 in Finnland duellieren sich heute im Finale Kanada und Finnland. Wo Ihr das Endspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Partie, liefern wir Euch hier.

Kanada vs. Finnland! So lautet das Finale der Eishockey WM 2022 in Finnland. Welches Team kann die 85. Auflage des Turniers am heutigen Abend gewinnen?

Eishockey WM 2022, Finale Kanada vs. Finnland heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 29. Mai, wird das Finale der Eishockey WM 2022 ausgetragen. Das Endspiel beginnt heute um 19.20 Uhr in der Nokia-Areena in Tampere, Finnland.

Mit dem Finale geht heute die insgesamt 85. Eishockey WM zu Ende. Und aus deutscher Sicht lief die WM durchaus erfolgreich. Als Gruppenzweiter konnte sich das DEB-Team in der Gruppe A für die K.o.-Phase qualifizieren - das beste Vorrundenresultat in der deutschen Eishockey-Historie.

Im Viertelfinale gegen Tschechien war dann jedoch Schluss für das Team von Toni Söderholm, der sich dennoch stolz zeigte.

© getty Kanada steht im Finale der Eishockey-WM.

Das heutige Finale bestreiten Kanada und Finnland. Die Kanadier setzten sich in der Gruppe A als Dritter durch. In den K.o.-Spielen musste die Mannschaft dann gegen Schweden und Tschechien antreten. Finnland qualifizierte sich in der Vorrunde als Gruppensieger für das Viertelfinale. Dort warf Finnland erst die Slowakei aus dem Turnier.. Im gestrigen Halbfinale bezwang das Team schließlich die USA. Wer wird die Eishalle in Tampere heute als Weltmeister verlassen?

Eishockey WM 2022, Finale heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Finale Eishockey WM 2022

Finale Eishockey WM 2022 Datum: 29. Mai

29. Mai Partie: Kanada vs. Finnland

Kanada vs. Finnland Spielbeginn: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Spielort: Nokia-Areena in Tampere, Finnland

Nokia-Areena in Tampere, Finnland Übertragung im TV: Sport 1, Sport 1+, Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Sport 1, Sport 1+, Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Eishockey WM 2022, Finale heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Gleicht mehrere TV-Sender zeigen das Finale der Eishockey WM am heutigen Tag live und in voller Länge im Free-TV und im Pay-TV. Es bieten sich Euch darüber hinaus einige Optionen das Endspiel im Livestream zu verfolgen.

Eishockey WM 2022, Finale heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr am heutigen Abend das Eishockey WM-Finale live und in voller Länge auf Sport1. Den Countdown zum Finale beginnt der Sportsender schon um 18.00 Uhr.

Sport1+ zeigt das Finale heute Abend live im Pay-TV. Dort seht Ihr die Partie ab 19.15 Uhr.

Magenta Sport zeigt das WM-Finale am heutigen Abend ebenfalls live und in voller Länge im Pay-TV.

Eishockey WM 2022, Finale heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sport1 zeigt das Endspiel am heutigen Abend alternativ im kostenfreien Livestream auf ihrer Website. Als Sport1+-Kunden könnt Ihr ebenfalls die Begegnung live und in voller Länge streamen.

Als Magenta Sport-Abonnenten könnt Ihr das Finalspiel ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream erleben.

Eishockey WM 2022, Finale heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch das Eishockey WM-Finale am heutigen Abend im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von dem Endspiel in Finnland. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

