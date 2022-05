Eishockey - Deutschland bei der WM 2022: Gegner, Gruppe, Spielplan

Am 13. Mai beginnt die Eishockey-WM 2022 in Finnland, bei der Deutschland in der ersten der beiden Achtergruppen antritt. Wir stellen Euch die Gegner, die Gruppe und den Spielplan der DEB-Auswahl vor.

Am Wochenende beginnt mit dem Eröffnungsspiel in Helsinki zwischen der Slowakei und Frankreich die diesjährige Eishockey-WM. Nach dem Halbfinaleinzug 2021 hofft das deutsche Nationalteam bei der Endrunde in diesem Jahr auf eine ähnlich gute Platzierung, die zudem eine Art Wiedergutmachung für das enttäuschende Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen in Peking darstellen soll. Nach außen hält man sich bei der DEB-Auswahl bezüglich der Ziele größtenteils bedeckt.

Maßgeblich hängt der Erfolg beim Turnier erst einmal vom Abschneiden in der Gruppenphase ab. Wir geben euch alle Informationen zur deutschen Gruppe, den Gegnern und dem Spielplan.

Eishockey - Deutschland bei der WM 2022: Die Gruppe

An der Weltmeisterschaft in Finnland nehmen insgesamt 16 Nationen teil, die in zwei verschiedenen Gruppen antreten. Wie üblich treten dabei alle Mannschaften gegeneinander an, bevor zum Schluss eine finale Tabelle ermittelt wird. Deutschland befindet sich in der Gruppe A und trägt ihre Vorrundenspiele in Helsinki aus.

Um in das folgende Viertelfinale einzuziehen, muss das deutsche Team einen der vier vordersten Plätze erreichen. Falls die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm zum Abschluss der Gruppenphase den letzten Rang belegen sollte, wäre dies mit einem Abstieg in die Division 1A verbunden.

Bereits zu Beginn wartet auf das deutsche Team mit Kanada der vermeintlich schwerste Gegner in der Gruppenphase. Zu diesem Duell kommt es bereits am ersten Turniertag. Eine weitere prestigeträchtige Partie trägt Deutschland zum Abschluss der Vorrunde aus, wenn der Viertelfinalgegner des Vorjahres, die Schweiz, wartet.

© getty Knappe Sache: Bei der WM 2021 bezwang Deutschland die Schweiz im Viertelfinale mit 3:2 n.P.

Eishockey - Deutschland bei der WM 2022: Die Gegner

Neben den angesprochenen gegnerischen Nationen aus Kanada und der Schweiz warten auf die deutsche Mannschaft noch fünf weitere Duelle.

Die deutschen Gruppengegner in der chronologischen Übersicht:

Kanada

Slowakei

Frankreich

Dänemark

Italien

Kasachstan

Schweiz

Eishockey - Deutschland bei der WM 2022: Der Spielplan

Gewöhnlich eng getaktet ist der Spielplan bei dieser WM. Die DEB-Auswahl steigt am ersten Turniertag, dem 13.05.2022, ins Geschehen ein und bestreitet die weiteren Gruppenspiele bis zum 24. Mai. Zweimal muss das Team sogar an direkt aufeinanderfolgenden Tagen ran.

Pro Tag werden allgemein jeweils zwei beziehungsweise drei Partien ausgetragen, die immer um 11:20 Uhr, 15:20 Uhr oder 19:20 Uhr angepfiffen werden.

Hier noch einmal die deutschen Spiele im Überblick: