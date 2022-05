Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die WM-Reise der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in Finnland geht heute weiter. Im vierten Vorrundenspiel geht es gegen Dänemark. Wie Ihr die Partie bei der Weltmeisterschaft live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Donnerstag, den 19. Mai, gegen Dänemark ihr viertes Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Finnland. Das Spiel beginnt um 15.20 Uhr deutscher Zeit und wird - wie alle anderen Spiele der Gruppe A - in der Helsingin-Jäähalli-Eissporthalle in Helsinki ausgetragen.

Nach drei Spielen stehen sechs Punkte auf der Habenseite der Deutschen. Auf die 3:5-Auftaktniederlage gegen Kanada folgten zwei Siege gegen die Slowakei (2:1) und Frankreich (3:2).

Drei weitere WM-Spiele finden heute statt: Großbritannien vs. USA (15.20 Uhr), Kanada vs. Kasachstan (19.20 Uhr) und Tschechien vs. Lettland (19.20 Uhr).

Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV und Livestream

In Sachen Übertragung hat sich im Vergleich zu den bereits absolvierten Spielen der Deutschen nichts geändert.

© getty Das DEB-Team trifft im vierten Vorrundenspiel auf Dänemark.

Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Eishockey WM heute live im Free-TV

Alle Vorrundenspiele des DEB-Teams werden im Laufe der WM im Free-TV bei Sport1 übertragen, so auch das heutige Aufeinandertreffen mit Dänemark. Das Duell wird ab 15 Uhr im Free-TV gezeigt. Während der Vorberichterstattung und des Spiels kommt diesbezüglich folgendes Trio zum Einsatz:

Moderatorin: Jana Wosnitza

Kommentator: Sebastian Schwele

Sebastian Schwele Experte: Richard Goldman

Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Eishockey WM heute live im Pay-TV

Auch Magenta Sport ist ein Anbieter, der Deutschland vs. Dänemark heute live und in voller Länge überträgt. Der Pay-TV-Sender liefert ab 14.45 Uhr Livebilder aus der finnischen Hauptstadt. Alexander Kunz kommentiert gemeinsam mit der Expertin Ronja Jenike das Spielgeschehen.

Während Sport1 frei empfangbar ist, müsst Ihr, um Magenta Sport nutzen zu können, ein Abonnement haben. Dieses kostet Euch, wenn Ihr Kunden bei der Telekom seid, 4,95 Euro pro Monat. Wer nicht Telekom-Kunde ist, muss für das Monatsabo pro Monat 16,95 Euro und für das Jahresabo pro Monat 9,95 Euro bezahlen.

Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Eishockey WM heute im Livestream

Beide Anbieter sind darüber hinaus auch für die Übertragung im Livestream zuständig. Auf den Livestream von Sport1 könnt Ihr kostenlos zugreifen, Magenta Sport dagegen ist kostenpflichtig.

Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Eishockey WM heute im Liveticker

Als Alternative zu den Übertragungen im Free-TV, Pay-TV und im Livestream bietet SPOX einen detaillierten Liveticker an, mit dem Ihr die Action auf dem Eis ebenfalls mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Dänemark.

Eishockey-WM: Die Tabelle der Gruppe A