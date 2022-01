DEL: Berlin verliert überraschend, Verfolger Mannheim siegt

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Spitzenreiter unterlag in seinem ersten Spiel in 2022 gegen die abstiegsbedrohten Bietigheim Steelers 4:5 (0:1, 3:0, 1:3, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.

Riley Sheen erzielte den entscheidenden Treffer für die Gäste, die den vierten Sieg nacheinander feierten.

Verfolger Adler Mannheim fuhr dagegen einen ungefährdeten Erfolg ein. Bei den Kölner Haien setze sich der Tabellendritte mit 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) durch. Markus Eisenschmid (3.), Jason Bast (28.), Tim Wohlgemuth (35.), Nigel Dawes (39.) und Luca Tosto (55.) sorgten für den klaren Auswärtssieg. Maximilian Kammerer (57.) erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer für Köln.