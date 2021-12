Die deutsche U20-Nationalmannschaft startet heute gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Eishockey U20 WM, Deutschland vs. Finnland: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Sonntag, 26. Dezember, wird es für die deutsche U20-Nationalmannschaft ernst! Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Kanada trifft das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter in seinem ersten Gruppenspiel auf Finnland. Spielbeginn im Rogers Place in Edmonton ist um 20 Uhr.

Die U20-WM 2022 dauert bis zum 5. Januar 2022 an. In der Vorrunde sind die zehn Teilnehmer in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften unterteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis vier in jeder Gruppe ziehen in die Finalrunde ein. Die beiden Fünftplatzieren ermitteln in einer Relegation nach dem Modus "Best-of-Three" den Absteiger in die Gruppe A der Division I.

Die weiteren Gruppengegner des DEB-Nachwuchses sind Tschechien, Gastgeber Kanada und Österreich. Alle Gruppenspiele finden noch in diesem Jahr statt.

"Wir haben einen guten Kader zusammengestellt. Ein Drittel der Mannschaft hat bereits die Erfahrung der letzten WM mitnehmen dürfen, was sehr wichtig für uns sein wird", sagte Bundestrainer Abstreiter im Vorfeld der WM.

Eishockey U20 WM: Die Gruppenspiele des DEB-Teams in der Übersicht

Termin Begegnung 26. Dezember, 20 Uhr Finnland - Deutschland 28. Dezember, 1 Uhr Deutschland - Tschechien 30. Dezember, 1 Uhr Kanada - Deutschland 31. Dezember, 20 Uhr Deutschland - Österreich

Deutschland vs. Finnland, Übertragung: Eishockey U20 WM heute live im TV und Livestream

Das wird viele Eishockey-Fans freuen! Das Gruppenspiel der deutschen U20 bei der WM in Kanada gegen Finnland wird heute live im TV und im Livestream übertragen. MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom sicherte sich die Übertragungsrechte und zeigt nicht nur das heutige Spiel, sondern auch alle weiteren Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung. Nach Ende der Vorrunde zeigt MagentaSport sogar alle Finalrundenpartien live.

Heute beginnt die Übertragung mit Kommentator Christoph Stadtler und Experte Patrick Ehelechner um 19.45 Uhr.

MagentaSport kann auf MagentaTV, online auf www.magentasport.de und über die MagentaSport-App auf zahlreichen Endgeräten empfangen werden.

Für MagentaSport müsst Ihr allerdings bezahlen. Das Abo des Telekom-Senders kostet für Telekom-Kunden monatlich 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro (Monatsabo), wer nicht Kunde der Telekom ist, bezahlt 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 16,95 Euro für ein Monatsabo.

Für die heutige Übertragung von Deutschland vs. Finnland am heimischen TV benötigt Ihr neben dem Zugang zu MagentaSport die MagentaTV-Box oder einen Receiver. Mit einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick, Google Chromecast oder der MagentaTV-App könnt Ihr das Spiel ebenfalls im TV sehen.

Den Livestream könnt Ihr via der kostenlosen App am Smart-TV-Gerät, dem Smartphone oder Tablet oder ganz einfach am PC sehen.

Eishockey U20 WM: Die Vorrundengruppen im Überblick