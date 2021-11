Beim Eishockey Deutschland Cup 2021 trifft am heutigen Abend der Gastgeber Deutschland auf Russland. Alle Informationen zur Übertragung des Deutschland Cup und dazu, wie Ihr die heutige Partie live im TV und Livestream sehen könnt, bekommt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Donnerstagabend, den 11. November, trifft beim Eishockey Deutschland Cup 2021 Deutschland auf Russland. Spielbeginn ist um 19.45 Uhr in der YAYLA ARENA in Krefeld.

Der Eishockey Deutschland Cup ist mittlerweile seit einigen Jahrzehnten der perfekte Härtetest vor den Olympischen Spielen. Mit insgesamt sieben Erfolgen ist das deutsche Team der Rekordhalter bei diesem Turnier. Am heutigen Tag geht es allerdings gegen einen starken Gegner aus Russland. Diese schwere Aufgabe wird die deutsche Nationalmannschaft ohne ihre NHL-Spieler lösen müssen. Diese wurden nämlich nicht von ihren Teams für das Turnier abgestellt, schließlich läuft die NHL-Saison noch.

Bei den letzten Olympischen Spielen holte sich die deutsche Nationalmannschaft sensationell die Silbermedaille. Beim heutigen Aufeinandertreffen mit Russland werden die Weichen für die nächsten Olympischen Spiele 2022 in Peking gestellt. Es bleibt abzuwarten, ob das Team von Toni Söderholm an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen kann. Bei der WM in diesem Sommer reichte es aber schon für einen sehr guten vierten Platz.

Russland ist eines der besten Eishockey-Teams der Welt. Nicht umsonst ist die Mannschaft der aktuelle Olympiasieger. Im Olympia-Finale in Südkorea besiegten die Russen damals das deutsche Team. Startet heute gegen Deutschland eine gelungene Vorbereitung auf die Titelverteidigung?

Eishockey - Deutschland vs. Russland, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen Deutschland und Russland ist sowohl im Free-TV, als auch im kostenlosen Livestream zu sehen. Sport1 sicherte sich die Übertragungsrechte für zwei Spiele mit deutscher Beteiligung. Auf Magenta Sport seht Ihr alle Spiele des Eishockey Deutschland Cup 2021 live und in voller Länge.

Eishockey - Deutschland vs. Russland, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV

Sport1 zeigt die heutige Begegnung zwischen Deutschland und Russland exklusiv im TV. Im Free-TV läuft das Spiel ab 19.45 Uhr. Die Vorberichte zur Partie beginnen schon etwas früher um 19.30 Uhr.

Eishockey - Deutschland vs. Russland, Übertragung: Deutschland Cup heute im Livestream

Wer das Spiel heute Abend im Livestream sehen möchte, dem bieten sich gleich zwei Optionen. Zum einen bietet Sport1 einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Dort seht Ihr dann auch das heutige Spiel zwischen Deutschland und Russland live und in voller Länge.

Alternativ bietet Magenta Sport, ein Streamingdienst der Telekom, ebenfalls einen kostenlosen Livestream an. Bei Magenta Sport seht Ihr zudem alle Spiele des Eishockey Deutschland Cup 2021 live und in voller Länge.

Außerdem könnt Ihr die Spiele bei Magenta Sport bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone schauen. Dazu benötigt Ihr die passende App, mit der Ihr dann keine Sekunde des Spektakels verpasst.

Eishockey - Deutschland vs. Russland, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Wettbewerb: Eishockey Deutschland Cup 2021

Eishockey Deutschland Cup 2021 Begegnung: Deutschland vs. Russland

Deutschland vs. Russland Datum: 11. November

11. November Spielbeginn: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Austragungsort: YAYLA ARENA, Krefeld

YAYLA ARENA, Krefeld Übertragung im TV: Sport1

Übertragung im Livestream: Sport1, Magenta Sport

Eishockey - Deutschland vs. Russland, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Der Spielplan im Überblick