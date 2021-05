Eishockey-WM: Söderholm vergrößert DEB-Kader um acht Spieler

Bundestrainer Toni Söderholm hat den Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die WM 2021 in Riga wie erwartet noch einmal vergrößert. Die nun 28 Spieler starke Auswahl des DEB trifft sich ab Dienstag in Nürnberg und bereitet sich dort final auf die Titelkämpfe ab dem 21. Mai vor.

Vom frisch gebackenen Meister Eisbären Berlin stoßen Torhüter Mathias Niederberger sowie Jonas Müller, Marcel Noebels, Lukas Reichel und Leonhard Pföderl zum Kader.

Auch Dominik Bittner und Janik Möser von Finalgegner Grizzlys Wolfsburg erhielten eine Einladung. Am vergangenen Freitag hatten sich die Eisbären im dritten Finalspiel gegen Wolfsburg durchgesetzt.

Zudem wird mit Tom Kühnhackl von den Bridgeport Sound Tigers aus der zweitklassigen US-Liga AHL ein Nordamerika-Legionär hinzukommen. "Zu 99 Prozent" nicht dabei ist dagegen NHL-Jungstar Tim Stützle. Dies hatte Söderholm bereits nach dem abschließenden 2:0-Testspielerfolg gegen Belarus angekündigt. Stützles Klub, die Ottawa Senators, hatte dem 19-Jährigen keine WM-Freigabe erteilt.

Die DEB-Spieler, die nach insgesamt sechs Vorbereitungsspielen (fünf Niederlagen, ein Sieg) noch einmal zwei freie Tage bekommen hatten, fliegen am Samstag nach Riga. Dort begeben sie sich gemäß der Statuten des Weltverbandes IIHF für drei Tage in Einzelquarantäne. Am 21. Mai startet Deutschland gegen Italien ins Turnier.

Der DEB-Kader im Überblick

Torhüter

Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)

Felix Brückmann (Adler Mannheim)

Mathias Niederberger (Eisbären Berlin)

Abwehr

Marco Nowak (Düsseldorfer EG)

Jonas Müller (Eisbären Berlin)

Marcel Brandt (Straubing Tigers)

Colin Ugbekile (Kölner Haie)

Fabio Wagner (ERC Ingolstadt)

Korbinian Holzer (Awtomobilist Jekaterinburg/KHL)

Moritz Müller (Kölner Haie)

John Rogl (Augsburger Panther)

Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg)

Janik Möser(Grizzlys Wolfsburg)

Sturm

Tom Kühnhackl (Bridgeport Sound Tigers/AHL)

Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG)

Frederik Tiffels (Kölner Haie)

Sebastian Uvira (Kölner Haie)

Tim Wohlgemuth (ERC Ingolstadt)

Markus Eisenschmid (Adler Mannheim)

Nicolas Krämmer (Adler Mannheim)

Stefan Loibl (Adler Mannheim)

Matthias Plachta (Adler Mannheim)

John Peterka (Red Bull München)

Maximilian Kastner (Red Bull München)

Andreas Eder (Straubing Tigers)

Marcel Noebels (Eisbären Berlin)

Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin)

Lukas Reichel (Eisbären Berlin)