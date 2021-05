Heute findet das dritte Spiel im Finale der DEL-Playoffs statt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg heute live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Heute Abend wird der neue deutsche Meister in der DEL gekürt. Nach zwei Spielen steht es in der Best-of-Three-Serie zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg 1:1, heute fällt also in jedem Fall eine Entscheidung.

Die Grizzlys können mit einem Erfolg Geschichte schreiben: Die Meisterschaft wäre der erste DEL-Titel in der Vereinsgeschichte der Grizzlys.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 3 im Finale heute live im Free-TV und Livestream

Das dritte Spiel im Finale der DEL-Playoffs findet am Abend des heutigen Freitags statt. Der Bully wurde auf 19.30 Uhr terminiert. Die Begegnung wird live im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream übertragen.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 3 im Finale heute live im Free-TV

Schlechte Nachrichten für alle Fans des deutschen Eishockeys: Das letzte Finalspiel in den DEL-Playoffs wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Sport1 überträgt die Partie diesmal nicht. Das zweite Finalspiel hatte der Münchner TV-Sender noch live und in voller Länge gezeigt.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 3 im Finale heute live im Pay-TV

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel bei MagentaSport. Der Sportsender der Telekom zeigt in dieser Spielzeit alle Spiele in der DEL live und in voller Länge - natürlich zählen auch sämtliche Finalspiele dazu.

MagentaSport ist für die meisten Interessenten allerdings nicht kostenlos. Dies ist nur der Fall, falls Ihr Telekom-Kunde seid. In diesem Fall könnt Ihr MagentaSport ein Jahr lang kostenlos sehen. Anschließend kostet das Abonnement 4,95 Euro monatlich.

Seid Ihr kein Kunde der Telekom, müsst Ihr für MagentaSport allerdings mehr bezahlen. Ohne Telekom-Abo zahlt Ihr für MagentaSport im Jahresabo 9,95 Euro monatlich, im Monatsabo 16,95 Euro monatlich.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 3 im Finale heute im Livestream

MagentaSport bietet ebenfalls einen Livestream seiner Übertragung an. Diese ist allerdings nicht kostenlos, Ihr benötigt dafür ein Abo. Abrufen könnt Ihr den Stream unter magentasport.de.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 3 im Finale heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga (DEL)

Runde: Finale (Spiel 3)

Finale (Spiel 3) Datum: 7. Mai 2021

Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr TV-Übertragung: MagentaSport

MagentaSport Livestream: MagentaSport

DEL: Das Playoff-Finale in der Übersicht

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 2. Mai 2021 14.30 Uhr Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 2:3 n.V. 2 5. Mai 2021 19.30 Uhr Grizzlys Wolfsburg Eisbären Berlin 1:4 3 7. Mai 2021 19.30 Uhr Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg

DEL-Playoffs: Spiel 3 im Finale heute live im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Spiel zwischen den beiden deutschen Eishockey-Finalisten auch im Liveticker verfolgen. Diesen bietet SPOX kostenlos an.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker des Spiels der Eisbären Berlin gegen die Grizzlys Wolfsburg.

© getty

DEL: Die letzten Meister