Die Gruppenphase der Eishockey-WM neigt sich ihrem Ende zu, für Deutschland steht gegen die USA heute das vorletzte Gruppenspiel an. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Für Deutschland geht es heute gegen die USA um wichtige Punkte im Kampf um die K.O.-Phase der Eishockey WM. Ob das DEB-Team gegen die favorisierten Nordamerikaner gewinnen kann? Hier bleibt Ihr auf dem aktuellen Stand!

Eishockey WM: Deutschland vs. USA heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Damit sind die Deutschen zwar aktuell noch auf K.O.-Phasen-Kurs, auf Autopiloten dürfen sie jedoch nicht schalten. Verfolger Kanada hat zuletzt drei Siege in Folge eingefahren und ist damit punktgleich - ein Sieg aus einer der letzten beiden Partien muss also her für Deutschland.

Vor Beginn: Nachdem das DEB-Team mit drei Siegen in die Weltmeisterschaft gestartet ist, kassierte es zuletzt zwei Niederlagen. Gegen Kasachstan verlor Deutschland 2:3, gegen Finnland 1:2.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Partie zwischen Deutschland und den USA. Um 15.15 Uhr geht's in der Arena Riga los.

Eishockey WM: Deutschland vs. USA heute im TV und Livestream

Alle Spiele der diesjährigen Eishockey-WM mit deutscher Beteiligung könnt Ihr auf Sport1 sehen. Eine Viertelstunde vor dem Duell mit Team USA beginnt dort die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick, Experte Rick Goldman und Kommentator Basti Schwele.

Auf der Website von Sport1 findet Ihr darüber hinaus einen kostenfreien Livestream des Programms.

Der Sender hat noch weitere WM-Partien im Programm, einige jedoch nur über den kostenpflichtigen Kanal Sport1+.

Eishockey WM: Der Stand in Gruppe B