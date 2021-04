DEL, Übertragung: Playoffs heute live im Free-TV und Livestream

Heute starten die Playoffs in der DEL mit den ersten Viertelfinalduellen. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

DEL, Playoff-Viertelfinale heute: Ort, Termin, Infos

Für viele Eishockeyfans in Deutschland beginnt am heutigen Dienstag, 20. April, die schönste Zeit des Jahres! Der Grund: In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) starten die Playoffs mit den ersten vier Spielen des Viertelfinales.

Nach einer wegen der Corona-Pandemie verkürzten Hauptrunde qualifizierten sich jeweils vier Teams aus der Nord- und aus der Südgruppe für die Playoffs. Im Viertelfinale bleibt die Trennung in Teams aus dem Norden und Teams aus dem Süden weiter bestehen. Nach Abschluss der Hauptrunde ergeben sich folgende Playoff-Paarungen:

Eisbären Berlin (1. Nord) - Iserlohn Roosters (4. Nord)

Fischtown Pinguins Bremerhaven (2. Nord) - Grizzlys Wolfsburg (3. Nord)

Adler Mannheim (1. Süd) - Straubing Tigers (4. Süd)

EHC Red Bull München (2. Süd) - ERC Ingolstadt (3. Süd)

Heute finden die ersten Spiele des Viertelfinales statt, zu drei unterschiedlichen Beginnzeiten. Das Spiel in Mannheim beginnt um 18.30 Uhr, in Berlin erfolgt das erste Bully um 19.30 Uhr, die anderen beiden Partien beginnen jeweils um 20.30 Uhr.

DEL, Playoff-Viertelfinale heute: Modus

Anders als in den Vorjahren wird der Sieger nicht nach dem Best-of-Seven-Modus ausgespielt, bei dem ein Team vier Spiele gewinnen muss, um in die nächste Runde einzuziehen, sondern nach dem Best-of-Three-Modus. Das heißt, statt bisher vier Siege reichen in diesem Jahr zwei Siege, um in die nächste Runde einzuziehen. Dies gilt dann später auch für das Halbfinale und das Finale.

Im Halbfinale werden die Playoffs dann "verzahnt", also mit Teilnehmern aus beiden Gruppen, ausgetragen.

DEL: Playoff-Viertelfinale heute live im TV und im Livestream

Gute Nachricht für alle Eishockey-Fans! Mit der Partie Eisbären Berlin gegen Iserlohn Roosters wird heute ein erstes Viertelfinalspiel live im Free-TV übertragen - und zwar von Sport1. Die Übertragung mit Kommentator Mike Münkel und Experte Rick Goldmann beginnt um 19.25 Uhr. Sport1 bietet auch einen Livestream zu der Partie an.

Alle Spiele am heutigen Abend - also auch Berlin gegen Iserlohn - werden zudem live von MagentaSport im Pay-TV und im Livestream übertragen. Der Bezahlsender der Telekom überträgt in dieser Saison alle DEL-Spiele inklusive Playoffs live.

Für Telekom-Kunden ist Magenta Sport im ersten Jahr kostenlos, anschließend kostet es 4,95 Euro pro Monat. Seid Ihr keine Telekom-Kunden, müsst Ihr mehr bezahlen: Im Jahresabo kostet Magenta Sport dann 9,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 16,95 Euro im Monat. Wenn Ihr diesen Service bucht, könnt Ihr die DEL-Spiele im Livestream verfolgen.

Folgende Partien zeigt Sport1 live:

Datum Uhrzeit Spiel 20.4.2021 19.25 Uhr Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters (Viertelfinale, Spiel 1) 22.4.2021 19.25 Uhr ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München (Viertelfinale, Spiel 2) 24.4.2021 15.55 Uhr Viertelfinale, Spiel 3 (wenn nötig) 26.4.2021 19.25 Uhr Halbfinale, Spiel 1 28.4.2021 19.25 Uhr Halbfinale, Spiel 2 30.4.2021 19.25 Uhr Halbfinale, Spiel 3 (wenn nötig) 2.5.2021 19.30 Uhr Finale, Spiel 1 5.5.2021 19.25 Uhr Finale, Spiel 2

DEL: Playoff-Viertelfinale heute im Liveticker

SPOX hält Euch in den kompletten DEL-Playoffs in seinem ausführlichen Livetickern immer auf dem Laufenden. Das ist die perfekte Alternative, wenn Ihr die Spiele nicht im TV oder im Livestream verfolgen könnt. Hier geht es zur Übersicht mit allen Livetickern des Tages.