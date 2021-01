DEL: Adler Mannheim gewinnen Spitzenspiel gegen Schwenninger Wild Wings

Adler Mannheim hat das Spitzenspiel der Ungeschlagenen in der Süd-Gruppe der DEL gewonnen. Der Meister bezwang die Schwenninger Wild Wings am Donnerstag in eigener Halle 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) und feierte den fünften Sieg im fünften Saisonspiel.

Mannheim zog durch Tore von Stefan Loibl (6.) und Matthias Plachta (12.) davon, Boaz Bassen (12.) konterte umgehend für Schwenningen. David Wolf (37.) stellte den alten Abstand wieder her. Tyson Spink (57.) brachte die Gäste nochmals heran.

Die Adler hatten am Donnerstag einen Coronafall veröffentlicht. Der kanadische Zugang Craig Schira wurde positiv auf das Virus getestet, er hatte aber zur Mannschaft laut Pressemitteilung noch keinen Kontakt.