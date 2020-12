DEL: Köln holt zweiten Sieg in Folge

Die Kölner Haie haben am 4. Spieltag der DEL ihren zweiten Sieg in Folge eingefahren. Bei den Grizzlys Wolfsburg gewann der achtmalige Meister am Dienstag nach Penaltyschießen 5:4. Für die Wolfsburger war es nach zwei Siegen zu Beginn die zweite Niederlage.

Spencer Machacek (12.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, ehe Jonathan Matsumoto (22.), Frederik Tiffels (25.), James Sheppard (28.) und Jason Akeson (40.) das Spiel in einem torreichen zweiten Drittel für die Kölner drehten.

Die Treffer von Valentin Busch (31.), Jordan Boucher (34.) und erneut Machacek (48.) sorgten für die Verlängerung. Im Penaltyschießen gelang Tiffels der entscheidende Treffer.