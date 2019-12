DEL: Düsseldorf und Ingolstadt gewinnen in der Overtime

Die Düsseldorfer EG hat den Anschluss an die direkten Play-off-Ränge in der DEL hergestellt. Die Rheinländer schlugen die Fischtown Pinguins Bremerhaven dank eines Treffers von Luke Adam (62.) in der Overtime mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

Der Rückstand auf den sechstplatzierten Gegner beträgt für Düsseldorf noch vier Punkte.

Der ERC Ingolstadt setzte sich dank einer Aufholjagd im Derby bei den Augsburger Panthern durch. Das Team von Trainer Doug Shedden gewann nach einem 0:3-Rückstand noch mit 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) nach Verlängerung und behauptete den Platz unter den besten Sechs.

Einen ungefährdeten Erfolg im Kampf um die Play-offs feierten die Grizzlys Wolfsburg beim 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings.