Das entscheidende Spiel 5 zwischen Barcelona und Bayern München steht heute an. Wer gewinnt, kommt in die Final Four. Hier gibt es das komplette Match im Liveticker.

Der FC Bayern München tritt heute beim FC Barcelona zum Spiel 5 des Viertelfinales der EuroLeague an. Wer schafft es ins Final Four? Favorit Barcelona oder doch der FC Bayern München?

Basketball - FC Barcelona vs. Bayern München: Spiel 5 im Viertelfinale der EuroLeague heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern war vor der Serie als klarer Außenseiter gehandelt worden, nun fehlt nur noch ein Sieg zum Final Four. Es wäre das erste Mal, dass das einem deutschen Team gelingen würde.

Vor Beginn: Bayerns Basketballer hielten in Spiel 4 dem Druck stand und erzwangen ein Entscheidungsspiel in Barcelona. Am Ende gewannen die Münchner mit 59:52.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zum Spiel 5 zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München in der EuroLeague. Los geht es um heute 20 Uhr.

© getty Bayerns Ognjen Jaramaz wird von Barcelonas Dante Exum geblockt.

Basketball - FC Barcelona vs. Bayern München: Spiel 5 im Viertelfinale der EuroLeague heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der EuroLeague liegen beim Pay-TV-Sender MagentaSport. Los geht es um 19.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Tip-off.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat. Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

EuroLeague: Der Stand im Viertelfinale