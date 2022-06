Wann erscheint FIFA 23? Release-Datum, Versionen, Preis

Mit FIFA 23 erscheint dieses Jahr die letzte Edition der gewohnten FIFA-Reihe von EA Sports. Release-Datum, Versionen, Preis: Hier gibt es Informationen zu der Fußballsimulation.

Die Saison 2021/22 ist beendet, die Saison 2022/23 beginnt bald. Für Freunde der Spielekonsolen bedeutet das dementsprechend natürlich auch: eine neue FIFA-Ausgabe von EA Sports steht an. FIFA 23 wird bekanntermaßen die letzte Edition der FIFA-Reihe sein.

Wie sowohl die Entwickler als auch die Verantwortlichen des Weltverbands FIFA im Mai bekanntgaben, wird die Simulation in diesem Jahr zum letzten Mal den Namen FIFA tragen, ab 2024 soll EA Sports FC auf dem Cover erscheinen. Grund für diese Revolution: Unstimmigkeiten beider Parteien über die weitere Zusammenarbeit.

EA zahlt der FIFA als Lizenzpartner bislang 150 Millionen Euro im Jahr. "Wir wollen sicherstellen, dass wir viel, viel mehr Marken und Partner einbinden", so Markenverantwortliche von EA Sports, David Jackson, während die FIFA die Lizenzrechte nicht mehr nur einem Publisher übertragen will.

Um aber noch bei FIFA 23 und dem gewohnten Namen zu bleiben: Wann ist das Release-Datum der neuen FIFA-Ausgabe? Welche Versionen wird es geben und wie fällt der Preis aus? SPOX widmet sich diesen Fragen im Folgenden.

Wann erscheint FIFA 23? Infos zum Release-Datum

Wie so ziemlich jedes Jahr steht nicht jetzt schon fest, wann die neue Edition von EA Sports FIFA ihr Release feiert - was aber nicht sonderlich schlimm ist, da man sich auf Erfahrungen der Vergangenheit beruhend ohnehin schon denken kann, wann das neue FIFA in etwa erscheint. Das ist in der Regel zwischen Mitte September und Anfang Oktober der Fall.

In den vergangenen Jahren war es mit Ausnahme von FIFA 21 wegen der Coronavirus-Pandemie immer gegen Ende September so weit. Zu FIFA 23 dürfte es nicht anders sein. Vorbesteller können schon einige wenige Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung mit dem Zocken anfangen.

Mit einer vorherigen Demo kann man übrigens wohl erneut nicht rechnen. 2020 gab es die Testversion zuletzt, seitdem wird seitens EA darauf verzichtet.

FIFA 23: Versionen

Das offizielle Release-Datum bezieht sich immer auf die Standard Edition. EA Sports veröffentlicht nämlich mehr als nur eine Version des Videospiels. Neben der Standard Edition auch die Champions Edition und die Ultimate Edition. Infos mit Blick auf FIFA 23 gibt es ebenso noch nicht, jedoch ist durchaus davon auszugehen, dass es zumindest diese drei Versionen auch weiterhin gibt.

© getty Der aktuellen Version der Videospielreihe folgt nur noch FIFA 23.

FIFA 23: Preis

So unterscheiden sich die gängigen FIFA-Versionen auf den jeweiligen Konsolen im Preis. Dieser bleibt in der Regel unverändert.

Plattform Standard Edition Champions Edition Ultimate Edition PlayStation 4 69,99€ 89,99€ 99,99€ Xbox One 69,99€ 89,99€ 99,99€ PC 59,99€ - 89,99€ Nintendo Switch 49,99€ - -

FIFA 23: Die Coverstars der letzten Spiele

Wer wird 2022 eigentlich das Cover zu FIFA 23 zieren? Auch das ist noch ein Rätsel. Sollte es Kylian Mbappe werden, dann wäre es schon das dritte Jahr in Folge. Ein Kandidat ist wohl auch Karim Benzema von Real Madrid.