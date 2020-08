Wann wird FIFA 21 veröffentlicht?

Die erfolgreiche Spielsimulation von EA Sports geht in die nächste Runde. FIFA 21 steht bald in den Läden. Doch wann genau? Die Antwort dafür gibt euch SPOX in diesem Artikel.

FIFA 21: Veröffentlichungsdatum

Die bei den Gamern so beliebte Spieleserie wird in diesem Jahr mit FIFA 21 fortgesetzt. Das Spiel wird am 9. Oktober für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sowie PC erscheinen. Wenn im Laufe des Jahres dann die neue Generation der Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X) auf dem Markt erhältlich ist, wird FIFA 21 natürlich auch für diese spielbar sein.

FIFA 21: Diese Editionen werden angeboten

Wer FIFA 21 vorbestellen möchte, bekommt mehrere Versionen geboten.

Standard-Edition:

Beim Vorbestellen der Standard-Edition bekommt der Spieler bis zu 3 seltene Gold-FUT 21-Packs. (Pro Woche jeweils ein Pack), ein Coverstar-FUT-Leihobjekt für 5 FUT-Partien, eine FUT Ambassador-Leihspielerwahl und spezielle Trikots und Stadionobjekte.

Champions-Edition:

Die Champions-Edition ermöglicht es, drei Tage vor der Veröffentlichung (am 6. Oktober) FIFA 21 zu spielen. Im Gegensatz zur Standard-Edition erhält man bei der Champions-Edition zwölf seltene Gold-FUT 21-Packs. Zusätzlich befindet sich im Karrieremodus im eigenen Nachwuchs ein junges Talent mit Weltklasse-Potenzial.

Ultimate-Edition:

Was die Champions-Edition zu bieten hat, hat auch die Ultimate-Edition vorzuweisen. Lediglich in der Anzahl der seltenen Gold-FUT 21-Packs unterscheiden sich die beiden Angebote. Bei der Ultimate-Edition sind es nämlich 24 Packs, die 12 Wochen lang jeweils zweimal pro Woche geöffnet werden können.

Wer jedoch ein EA-Access-Mitglied auf der PlayStation 4 und Xbox One oder Origin-Access-Mitglied auf dem PC ist, kann FIFA 21 bereits ab dem 1. Oktober genießen. Zusätzlich bekommen Mitglieder 10%-Rabatt auf digitale EA-Einkäufe und Zugriff auf Spiele der EA-Sammlung.

FIFA 21: Was kostet das Spiel?

Die Standard-Edition wird für die PS4 und die Xbox One für 69,99 Euro erhältlich sein. Spieler, die mit dem PC oder der Nintendo Switch das Spiel zocken möchten, bekommen das Spiel billiger. Die Champions-Edition, die es nur für die PS4 und Xbox One gibt, kostet rund 90 Euro, die Ultimate-Edition 99,99 Euro für PS4 und Xbox One (89,99 Euro für PC).

Plattform Standard Edition Champions Edition Ultimate Edition Playstation 4 69,99€ 89,99€ 99,99€ XBox One 69,99€ 89,99€ 99,99€ PC 59,99€ - 89,99€ Nintendo Switch 49,99€ - -

FIFA 21: Wann erscheint die Demo?

Ein offizielles Datum für die Veröffentlichung der Demo-Version von FIFA 21 ist zwar noch nicht bekannt, wenn man jedoch auf die vergangenen Jahre blickt, ist zu erkennen, dass diese meistens zwei Wochen vor dem Release des Spiels erscheint. Somit wird die Demo vermutlich ab dem 25. September spielbar sein.