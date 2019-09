FIFA 20: Morgen erscheint die neue Edition - Alle Infos zu Preis und Release

Am morgigen Freitag erscheint die Standard Edition von FIFA 20. SPOX hat alle Infos zur neuen Edition des Videospiels für Euch und wie viel die jeweiligen Editionen kosten.

FIFA 20: Morgen erscheint die neue Edition

Am morgigen Freitag, den 27. September 2019, ist es endlich soweit: Die Standard Version von FIFA 20 kommt auf den Markt. Bereits seit dem 10. September steht die Demo-Version zum ausprobieren bereit. Käufer der Champions- und Ultimate Edition können das Spiel bereits seit dem 24. September spielen.

Event Datum Release FIFA 20-Demo 10. September 2019 Release FIFA 20 Champions- und Ultimate Edition 24. September 2019 Release FIFA 20 Standard Edition 27. September 2019

FIFA 20, Preis: So viel kostet das neue Spiel

Neben der Standard Edition erscheint FIFA 20 auch in der Champions- und Ultimate Edition. Die verschiedenen Editionen unterscheiden sich auch im Preis.

Konsole Standard Edition (Preis in Euro) Champions Edition (Preis in Euro) Ultimate Edition (Preis in Euro) PS4 69,99 89,99 99,99 Xbox One 69,99 89,99 99,99 PC 59,99 - 89,99 Nintendo Switch 49,99 - -

FIFA 20: Die Besonderheiten der Editionen

Sowohl die Champions- als auch die Ultimate Edition sind bereits drei Tage vor dem Release der Standard Version erschienen. Zudem gibt es für alle FIFA-Spieler noch weitere Vorteile, entscheidet Ihr Euch für den Kauf der Champions- oder Ultimate Edition. Hier sind die Besonderheiten im Überblick:

Champions Edition:

Bis zu zwölf seltene Gold-Packs für FIFA 20 Ultimate Team (jede Woche ein Gold-Pack für zwölf Wochen)

Wähle eines von fünf ICON-Leihobjekten (mittlere Version) für fünf FUT-Matches

Special-Edition FUT-Trikots

Ultimate Edition:

Bis zu 24 seltene Gold-Packs für FIFA 20 Ultimate Team (jede Woche zwei Gold-Packs für zwölf Wochen)

Wähle eines von fünf ICON-Leihobjekten (mittlere Version) für fünf FUT-Matches

Special-Edition FUT-Trikots

FIFA 20, Ratings: Das sind die 20 besten Spieler

Wie jedes Jahr stehen auch bei FIFA 20 Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an der Spitze des Rankings der Spieler mit den besten Ratings. Allerdings spielt CR7 in der neuen Version nicht für Juventus sondern für Piemonte Calcio, da EA nicht mehr die Rechte an Juve besitzt.