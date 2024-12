Oleksandr Usyk legt IBF-Titel ab: WM-Fight Anthony Joshua vs. Daniel Dubois perfekt

Oleksandr Usyk wird nur bis September Weltmeister aller vier Profi-Boxverbände sein. Wenig mehr als einen Monat nach seinem Triumph im Vereinigungskampf gegen den Briten Tyson Fury kündigte der ukrainische Schwergewichts-Champ an, seinen IBF-Gürtel wegen des für Dezember geplanten Rückkampfes gegen Fury nicht zu verteidigen und deswegen niederzulegen. Um den vakanten Titel werden in einem britischen Duell am 21. September der ehemalige Weltmeister Anthony Joshua und Daniel Dubois kämpfen.

Usyk hätte ursprünglich seinen IBF-Titel gegen Dubois verteidigen sollen. Aufgrund der schnellen Einigung mit Fury auf eine Revanche am Jahresende für den WM-Fight vor Monatsfrist in Riad um die Titel von WBA, WBC und WBO platzte der IBF-Pflichtkampf gegen Dubois. Durch die Ankündigung seines Verzichts auf den IBF-Gürtel kam Usyk der bereits vom Verband angedrohten Absetzung zuvor.