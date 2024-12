Kampf bestätigt: Tyson Fury boxt im Februar gegen Alexander Usyk

Der mit Spannung erwartete Box-Showdown um die unumstrittene Schwergewichtskrone zwischen Tyson Fury (35) und Alexander Usyk (36) steigt am 17. Feb...

Der mit Spannung erwartete Box-Showdown um die unumstrittene Schwergewichtskrone zwischen Tyson Fury (35) und Alexander Usyk (36) steigt am 17. Februar 2024 in Riad. Dies wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Zuletzt war der 23. Dezember als Termin für den Fight gehandelt worden. Da sich Fury in seinem Schaukampf Ende Oktober gegen den MMA-Star Francis Ngannou überraschend schwer getan hatte, war bereits spekuliert worden, dass der Usyk-Kampf ins neue Jahr verlegt werden könnte.

Fury hatte das Duell mit dem Box-Novizen Ngannou zwar nach geteilter Punktrichterentscheidung gewonnen, war jedoch in der dritten Runde zu Boden gegangen.

Furys WM-Titel nach Version des Verbandes WBC hatte gegen Ngannou nicht auf dem Spiel gestanden. Der Brite (35 Kämpfe, 34 Siege, ein Remis) möchte sich gegen den ukrainischen WBA-, WBO- und IBF-Champion Usyk (21 Kämpfe, 21 Siege) zum unumstrittenen Weltmeister krönen.

Diesen Status hatte sich zuletzt sein Landsmann Lennox Lewis im Jahr 1999 erkämpft. Damals galt der Träger des WBA-, WBC-, und IBF-Gürtels als unumstritten.