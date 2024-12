"Er hat mir ein paar Tipps gegeben": Cristiano Ronaldo unterstützt Box-Star Anthony Joshua vor Titelkampf

Mit der Hilfe des 39-jährigen Fußball-Oldies hat Box-Star Joshua seinen Schlaf und seine Erholung verbessert.

Es gibt wohl kaum einen Sportler, der besser weiß, wie er seinen Körper in Bestform bringt, als Cristiano Ronaldo. Um sich auf seinen Titelkampf im Schwergewichts-Boxen vorzubereiten, hat sich der Brite Anthony Joshua Tipps von CR7 geholt - und berichtet von schneller Hilfe.

Von TNT Sports auf das Treffen mit dem Superstar angesprochen erklärt der Boxer: "Wir haben über seine Routine gesprochen, die er einhält, um sich fit zu halten. Er hat mir da einige Tipps gegeben."

Besonders Joshuas Schlafqualität habe offenbar schnell von Ronaldos Kniffen profitiert. "Wenn ich mir anschaue, dass ich letzte Nacht sieben Stunden Schlaf bekommen habe, nachdem ich einige seiner Empfehlungen befolgt habe, dann war es erfolgreich", berichtet Joshua.

Cristiano Ronaldo ist fast schon berüchtigt dafür, alles für seinen Körper zu tun. So ist CR7 selbst mit 39 Jahren noch in der körperlichen Verfassung, um Profisport zu betreiben und in der Nationalmannschaft Portugals eine wichtige Stütze für die Kollegen zu sein.

Auf Vereinsebene spielt Ronaldo seit Januar 2023 nicht mehr auf Spitzenniveau. Er wechselte in die Saudi Pro League zu Al-Nassr. Dort läuft es allerdings weiterhin wie am Schnürchen: 62 Tore schoss der Superstar in 69 Spielen.

Ob Ronaldos Tipps dem Box-Star auch im Kampf um den Schwergewichtstitel helfen, wird sich am Samstagabend zeigen. Dann kämpft Anthony Joshua mit Titelverteidiger Daniel Dubois um den Weltmeistergürtel des Verbands IBF im Schwergewicht.